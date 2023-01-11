新北火化場班長涉收紅包　檢警約談25人搜53處！查扣現金手機

▲新北市板橋殯儀館傳員工收紅包。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

新北市火化場及殯儀館人員長期收受紅包現金，新北地檢署指揮廉政署及新北市刑大，搜索53個地點，約談包含火化場席姓班長、殯儀館冷藏室林姓等臨時人員共13人、12名殯葬業者及1名證人等25人，查扣現金、手機等物，依涉嫌違反貪污治罪條例案偵辦。

新北市立火化場席姓班長及其他8名員工，從2020年間，長期收受殯葬業者現金紅包，作為配合特定時辰入塔安置，而希望優先火化及迅速、妥善、謹慎處理往生者火化、撿骨事宜的對價。另新北市立殯儀館遺體冷藏室林姓等4名臨時人員，從2019年間，長期收受殯葬業者現金，做為遺體進館過程順利的對價。

新北地檢署檢肅黑金專組李宗翰檢察官指揮法務部廉政署、新北市政府警察局刑事警察大隊，今（11日）搜索火化場席姓班長及涉案殯葬業者等人的住處及辦公室等53處地點，查扣現金、手機等物，約談包含證人等25人。

新北地檢署表示，席姓班長及林姓臨時人員等13人，涉嫌違反貪污治罪條例第5條第1項第3款「公務員對於職務上行為收受賄賂」罪嫌，12名殯葬業者則涉嫌違反同法第11條第2項「對於公務員不違背職務之行為交付賄賂」罪嫌。將釐清犯罪情節，並查扣或追繳犯罪所得，以維護公務員執行職務之廉潔性及杜絕不當紅包文化。

▼新北地檢署偵辦殯葬弊案。（圖／記者陳雕文攝）