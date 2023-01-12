竹北發大紅包！不排富、不分齡　「每人6000元」過年後開領

▲竹北市長鄭朝方（左）今宣布發放民生紓困金。（圖／竹北市公所提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

竹北市公所為減緩疫情帶來的經濟衝擊，研擬發放民生紓困金，獲得竹北市民代表會主席林啟賢、副主席葉信輝，以及全體代表全力支持，今(12日)正式拍板通過「新竹縣竹北市因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金自治條例」案，預計每位市民將可領取6000元民生紓困金，總計將發放12億7000萬元。

竹北市長鄭朝方表示，後疫情時期，振興經濟是民生相當重要的一環，許多攤商生計受影響，或是被迫放無薪假的勞工都需要被照顧，而竹北市是年輕城市，為了讓「三明治世代」的新手父母稍喘口氣，與紓解廣大市民經濟壓力，遂提出「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情發放民生紓困金」，在合法程序、合理範圍不排擠公共建設、合乎情勢下獲得代表會支持通過，每人將可領取6000元紓困金，預計農曆春節後將陸續進行相關作業，可望在兒童節前夕完成發放。

▲紓困金發放將不分年齡、不排富，只要設籍竹北市民皆有，預計全市近21萬人受惠。

市代會主席林啟賢表示，代表會過去多次提案公所發放民生紓困金，因故未能順利推動，今天適逢第10屆市代會舉辦第一次臨時會，感謝鄭市長特別提出，代表會在今天也順利通過自治條例審議防疫民生紓困金每人6000元案由，期望讓市民能儘速在2、3月期間領取，在疫情期間獲得小確幸。

市長鄭朝方說，竹北市財政穩定、稅收全縣第一，市庫結餘近50億元，在市庫行有餘力下，公所秉持照顧市民生計，並提振消費振興地方經濟，決議發放紓困金，經多方考量，發放條件將不分年齡、不排富，設籍市民皆有，預計全市近21萬人受惠。

凡112年1月12日（含當日）前設籍於竹北市，即符合領取資格；預計提供2種申請方式，包含E化線上申請或實體發放。發放作業相關細節公所正研擬中，詳情將另行公告。