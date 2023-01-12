插隊火化、撿骨！新北殯葬處集體貪污26人遭約談　1聲押14交保

▲新北市立殯儀館傳公務人員收紅包遭搜索 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳雕文、劉人豪／新北報導

新北市火化場及殯儀館人員長期收受紅包現金，新北地檢署指揮廉政署及新北市刑大，搜索53個地點，約談13名公務員、12名殯葬業者及1名證人等共26人。今(12日)訊後依違反貪污治罪條例，殯儀館冷藏室林姓臨時人員聲請羈押禁見、火化場席姓班長20萬交保，其餘10萬交保；業者12人部分，陳姓業者10萬交保、呂姓業者1萬交保，其餘請回。

新北市立火化場席姓班長及其他8名員工，從2020年間，長期收受殯葬業者現金紅包，作為配合特定時辰入塔安置，而希望優先火化及迅速、妥善、謹慎處理往生者火化、撿骨事宜的對價。另新北市立殯儀館遺體冷藏室林姓等4名臨時人員，從2019年間，長期收受殯葬業者現金，做為遺體進館過程順利的對價。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官李宗翰，指揮法務部廉政署、新北市政府警察局刑事警察大隊，昨（11日）搜索火化場席姓班長及涉案殯葬業者等人的住處及辦公室等53處地點，查扣現金、手機等物，約談包含證人等25人。

新北地檢署表示，席姓班長及林姓臨時人員等13人，涉嫌違反貪污治罪條例第5條第1項第3款「公務員對於職務上行為收受賄賂」罪嫌，12名殯葬業者則涉嫌違反同法第11條第2項「對於公務員不違背職務之行為交付賄賂」罪嫌。

火化場及殯儀館員工貪污案，檢察官今天凌晨3時30分許訊問完畢，公務員13人，其中1名林姓被告聲請羈押禁見，席姓被告20萬交保，其餘10萬交保。業者12人，陳姓業者10萬交保，呂姓業者1萬交保，其餘均請回。