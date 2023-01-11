幕後／陳建仁組閣「箭在弦上」　鄭文燦、林佳龍確定掌副閣揆或府秘

▲前副總統陳建仁。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

在立法院總預算還未三讀、行政院也還沒端出普發6000元現金政策版本前，行政院長蘇貞昌確實很難在11日就丟出辭呈；不過，前副總統陳建仁於立法院會期結束後組閣，已被視為「箭在弦上」，而副閣揆、總統府秘書長二個職務，確定由前桃園市長鄭文燦、前交通部長林佳龍擇一接任，相關人事都待總統蔡英文最後定奪。

在九合一大選敗選後，針對內閣改組的議題，蔡英文拋出「穩定政局，開展新局」8字定調，各界解讀，前4字，「穩定政局」意指續留蘇貞昌，鞏固「蔡蘇體制」；而後4字，「開展新局」則是內閣人事進行相當程度異動，包括延攬諸多民進黨籍卸任的縣市首長入閣。

▼前交通部長林佳龍。（圖／記者周宸亘攝）



確實，在去年12月份期間，是由蘇貞昌主導初步的內閣徵詢作業，尤其針對幾位卸任縣市首長，包括前桃園市長鄭文燦、前基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安，以及前交通部長林佳龍等人；其中甚至有縣市長因為出國，還特別等到返國後才安排會面，徵詢入閣的相關意願；而蔡蘇也於上個月確定內閣人事調整初步方案。

不過，這一個多月來，國內政情急轉直下，整體社會已經呈現行政院很難不全面改組的態勢；期間，蘇貞昌還一度拋出政策宣傳影片，本來意在告訴國人，行政團隊這幾年的施政成績斐然，只是仍難擋整體社會「逼宮」的氛圍逐漸成形。

針對內閣人事的異動，總統府也已明確表示，將會在立法院會期結束後正式啟動討論，而蘇貞昌倘若真的請辭，12月時進行的內閣人事討論，就得重新來過。

據了解，由前副總統陳建仁組閣一事，可說是「箭在弦上」，換言之，由鄭文燦、林佳龍組閣機會不高。不過，可以確定的是，鄭文燦、林佳龍二人，已被徵詢行政院副院長、總統府秘書長二個職務，而鄭文燦相對積極爭取副院長一職；林佳龍方面，則是持保守態度，二個職務他都不會排斥。

不過，相關人事雖已有初步啟動徵詢作業，但蔡英文還未做明確定奪，拍板時間預計落在立法院會期結束（13日），在跟副總統賴清德、行政院長蘇貞昌等人商議後才會定案。

▼前桃園市長鄭文燦。（圖／記者黃國霖攝）

