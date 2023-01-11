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林智堅論文抄襲案開庭！委任律師喊話余正煌：像個男子漢站出來

記者黃哲民、黃彥傑、莊智勝／台北報導

調查官余正煌2022九合一選戰時捲入新竹市前市長林智堅論文抄襲案，余正煌不甘名譽受損，委任律師提起自訴，告林智堅侵犯《著作權法》。北院今(11日)下午將開庭，林智堅親自現身北院，而余正煌則是委託律師團，自己並未出席。開庭結束後，林智堅委任律師接受媒體聯訪，在鏡頭前向余喊話，「請余正煌先生不要躲在律師團後面，像個男子漢站出來！」

▲▼余正煌論文抄襲案開庭，林智堅離開北院。（圖／記者黃彥傑攝）

▲林智堅開完庭後離開北院，面對記者提問僅回應「謝謝」。（圖／記者黃彥傑攝）

林智堅委任律師表示，余正煌先生在臉書上說，「該戰就戰、歡迎來戰」，「所以我在這裡鄭重呼籲，請余正煌先生不要躲在律師團後面，像個男子漢站出來，跟法官指名，哪一段是你的文字、哪一段是陳明通教授的文字？」

▲▼余正煌論文抄襲案開庭，林智堅委任律師。（圖／記者黃彥傑攝）。

▲林智堅委任律師胡中瑋。（圖／記者黃彥傑攝）

律師表示，「余正煌控告林智堅，讓我們難以接受，再者，台大學倫會的審訂報告，不是法院、檢察署囑託、指定的鑑定人，依照《刑事訴訟法》，不符合鑑定人選任程序，因此依法不得在本件自訴案中作使用！」

律師還指出，余正煌碩士論文一共有89頁，其中22頁完全複製民調單位問卷、另外還有27頁完全改作上開民調，未經他人同意改作他人著作，其改作著作不得享有著作權，更無權提出訴訟，「也就是說，余正煌並無權拿他的碩士論文，來對林智堅提出本件自訴。」

律師還強調，余正煌的碩士論文中，在感謝言中講到，民調是未公開的，依照《著作權法》規定，引用要件必須是已公開發表著作，如果未公開，不得依法引用，「也就是說，余正煌的論文不符合《著作權法》中的引用要件，是侵害著作權。」

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