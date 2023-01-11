論文抄襲案開庭　林智堅稱自己是受害者！余正煌律師怒批荒謬

記者黃彥傑、翁子皓／台北報導

調查局調查官余正煌認為新竹市前市長林智堅抄襲他的論文，於是提起自訴控告林涉犯《著作權法》，台北地院今（11）日下午開庭審理，稍早開庭結束，林智堅離開法院時很低調，回應「謝謝」。而余正煌的律師表示，林智堅在法庭上指控余正煌操弄新竹的選情，反說自己才是受害者，讓他們感到很荒謬。

▲余正煌律師訪問。（圖／記者黃彥傑攝）

▲余正煌論文抄襲案開庭，林智堅離開北院。（圖／記者黃彥傑攝）

台北地院今日下午2點30分，對余正煌控告林智堅涉犯《著作權法》一案開庭審理，而下午3時許林智堅步出法院，準備離開，面對媒體的包圍，他低調不願多作回應，只喊了幾聲「謝謝」。

余正煌的律師表示，林智堅在法庭上表示被余正煌認為有抄襲，讓林感到很冤枉，而他們認為最荒謬的地方是林智堅在法庭上公開宣稱他才是受害人，林認為余正煌操弄媒體試圖影響新竹的選情，「不覺得這說法很荒謬嗎」，余正煌是與選舉無關的受害人，但林現在倒果為因，說自己才是受害人。

余正煌的律師又說，全台灣論文抄襲的事件，在大家的追蹤之下，發現許多問題，怎麼會如林律師所言是「個案」？這本來就是大學裡面常設性要調查的東西，在那麼多專業的教授開會討論的嚴格檢視下，召開學倫會會議，邀請兩方到學倫會去說明，結果都是自訴人余正煌前往，但被告林智堅都不出現，認定林智堅抄襲余正煌論文是經過嚴謹的程序，林智堅卻仍否認抄襲，說台大審議結果沒有證據能力，實在是非常荒謬。