又多450億！綠委籲補貼「這群人」免營業稅　「普發6千還不夠」

▲蘇貞昌宣布開春後全民發現金，每人6000元。（示意圖／記者林振民攝）



記者杜冠霖／台北報導

財政部10日公布總稅收，超出算數部分為450億元，比原先預期多450億元，民進黨立委鍾佳濱與郭國文、吳琪銘、江永昌、賴惠員、湯蕙禎呼籲，行政院除普發6000元現金外，對前年符合困資格的44萬戶小店家，應由經濟部直接代繳今年度應缴稅金，無需申請、手續簡便，讓小店家未來一年較好過。

鍾佳濱指出，俗稱「小店家」的小規模營業人約52萬家，符合前年經濟部「商業服務業營業衝擊補貼」紓困資格的約有44萬家，當年卻僅有1/4申請到補助，只用到360億算當中的48億：再者，這一年來受到輸入性通膨影響，開店所需物料成本持續上漲，這些社區型「厝邊店家」其實過得很辛苦。

鍾佳濱指出，行政院擬定特別條例時也應考量小店家這兩年的情況,以2021年為例，小規模營業人約僅缴納285億稅款，因此對符合當年困資格的44萬小店家，直接經濟部自1800億中勻支約30億元，代繳其今年度的應繳稅金，不僅所需經費不多，而且簡政便民、民眾立刻有感。

郭國文表示，2021年讓小店家免稅的算僅28億，按照去年稅收的成果，政府絕對承擔得起提供小店家免除營業稅，如此一來不只符合政府「錢花在刀上」的目標，更是讓受高通膨影響小店家減輕不少壓力，既符合財政紀律又體恤基層。

吳琪銘說，現在疫情較趨緩，春節過後也將全民普發6000元現金，觀光即將再復甦，可望再帶動一波買氣，希望緩和之前外在環境對小店營運造成的影響。因此呼籲行政院針對符合經濟部「商業服務業營業衝擊補貼」紓困資格約萬家的小店，直接代繳今年度應繳稅金，讓他們能減低負擔，盡快恢復生機。

江永昌表示，小商家受到疫情衝擊最大，三級警戒期間生意惨淡。蔡英文上任以來，每年的總體營業稅實徵數都成長，從105年的3783億到110年的4993億，而去年已經篤定超越5300億，但小規模營業人的營業稅開徵稅額，成長幅度低，又因疫情受到劇烈影響，這些小商家都苦苦支撑，現在正要開始賺錢，正可以免除部分營業稅一年，表達補償之意。

賴惠員說，雖然台灣經濟是全世界優等生之一，但對一般民眾或小店家過去兩年是呈現苦撐的狀況，許多店家等不及經濟再起，期盼政府從善如流，將可重新分配的1800億元規劃部分經費協助免徵營業稅，並簡化行政程序，創造共享價值，弭平財富不均之情況。

湯蕙禎表示，感謝行政院這次拍板定案全民開工領6000元紅包，雖然這一次普發現金有通盤考量到社會許多弱勢族群，但有許多小店家在過去疫情中配合國家防疫政策不開放內用，對店家的生意多少有影響，應該支持、補貼當初配合國家防疫政策的小店家，讓他們感受到台灣是有溫度。