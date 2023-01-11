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三方牽手「為愛發光」！歲末關懷獨居老人　送暖19年不中斷

▲台灣電力公司、一粒麥子基金會、台東基督教醫院三方攜手「為愛發光」歲末獨居老人關懷活動，11日上午舉行啟動儀式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台灣電力公司、一粒麥子基金會、台東基督教醫院三方攜手「為愛發光」歲末獨居老人關懷活動，11日上午舉行啟動儀式。（圖／記者楊漢聲翻攝）

楊漢聲/台東報導

寒冬下送暖不中斷！台灣電力公司、一粒麥子基金會、台東基督教醫院三方攜手的「為愛發光」歲末獨居老人關懷活動，迄今已邁入第19年。11日上午由台電台東區營業處處長邱雲祥、一粒麥子基金會董事長呂信雄啟動寒冬送暖儀式，台東縣社會處長陳淑蘭也前來關心。溫馨關懷禮「電動按摩枕、浴巾」，以及年曆、罐頭等禮品預計於19日前陸續送至335位弱勢長輩家中。

「為愛發光」歲末獨居老人關懷活動從2005年起就未曾中斷，即使新冠肺炎疫情起伏也不影響關懷弱勢長輩的行動。今年同樣幫長輩們準備罐頭、麥片、毯子等等值1200元的禮品及年曆宅配到府。台電貼心為長輩預備「電動按摩枕及浴巾」作為溫馨關懷禮，主要是基金會人員在服務長輩過程中，觀察到不少長輩在天冷時，選擇減少外出活動，甚至忽略了運動，身體難免因此變得不靈活。電動按摩枕操作簡單又有熱敷功能，長輩在家靠在電動按摩枕上、操作遙控器，就能輕鬆按摩肩頸、腰部，透過溫熱的按摩觸感，促進血液循環，降低疲勞、痠痛感。

台電台東區處處長邱雲祥與基金會董事長呂信雄在啟動儀式上，將溫馨關懷禮及禮品送給受贈長輩代表76歲李媽媽、67歲張阿姨。李媽媽因身體狀況大不如前，加上平時相伴及照顧的妹妹需要外出工作，去年12月開始接受一粒麥子基金會居家服務。今天在妹妹陪伴下，參加為愛發光啟動儀式，對台電等單位合力送暖覺得好窩心。

邱雲祥處長致詞表示，台電一向秉持「電在這裡就有光」的理念，要用這個光照亮每個需要關懷的人。關懷弱勢長輩的行動就向台電提供電力一樣，絕不會因新冠肺炎等外力因素影響而中斷。

呂信雄董事長指出，基金會與東基每到歲末年初都會舉辦寒冬送暖活動，讓弱勢長輩感受年節的關懷氛圍。感謝台電長期支持為愛發光活動，真心關心這塊土地，才能持續19年不中斷，迄今服務的長輩累積已超過5670人次。

「為愛發光」宅配列車在啟動儀式後開出，台電台東區處處長邱雲祥與一粒麥子基金會台東服務中心主任潘政憲擔任列車頭。首站到80歲陳阿公的住家，獨居的陳阿公兒時感染小兒麻痺病毒，因腳掌外翻情況越趨嚴重，行動不便而減少外出，去年7月開始接受基金會居家服務。陳阿公看到一行人前來送禮，家裡頓時變得熱鬧起來，開心地收下禮物也不斷道謝。

溫馨關懷禮與禮品19日前會陸續宅配到接受東基及基金會送餐、居家照顧等服務的經濟弱勢獨居長輩家中，也包括關山、鹿野、金峰、新生日間照顧中心的經濟弱勢長輩。

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