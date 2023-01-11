福添福基金會寒冬送暖　百萬紅包、一千五百份福袋伴手禮助弱勢

▲嘉義市長黃敏惠感謝福添福基金會董事長陳素月、福添福創辦人陳盈助（圖左）長期關懷與支持弱勢家庭、團體 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義市福添福社會福利基金會長期關懷弱勢，邁入第十四年，秉持著「在別人的需要上看見自己的責任」，除長期保障弱勢者生活安全與福祉，每年舉辦圍爐餐會，惟因疫情考量，今年續以紅包、禮品「親送到家」方式辦理，今（11）日在會議室舉行「助你幸福•送愛到家」活動，嘉義市長黃敏惠、福添福基金會董事長陳素月、福添福創辦人陳盈助、市議會議長陳姿妏，以及眾市議員等貴賓都出席。福添福基金會持續把愛傳遞下去，約一百萬元的紅包、福袋伴手禮一千五百份，分送雲嘉嘉地區弱勢家庭及團體，傳遞祝福、幸福添福。

黃敏惠表示，感謝福添福基金會在董事長陳素月、創辦人陳盈助以及董監事、志工們的用心與努力，每年在歲末年終的時刻，陪伴弱勢家庭及團體渡過難關。福添福基金會的成立秉持愛與責任，支持及協助弱勢團體及家庭，以實際的行動實踐社會公益理念。

今年受新冠肺炎的影響，仍不改初衷，提供100萬元的紅包與福袋伴手禮1500份給予每個遭遇困境的家庭、弱勢團體，讓這個社會都能因為大家的相互幫助、相互關懷，變得更溫暖更美好。

福添福基金會董事長陳素月表示，基金會十四年來，透過專業社工的服務，提供每一個遭遇困境家庭及時的協助，陪伴他們度過難關，生活恢復穩定，也期盼他們能自立自強勇往直前的面對生命中各項挑戰。福添福基金會在廣納扶助家庭及弱勢團體對於舉辦圍爐餐會的意見後因疫情考量，延續近兩年，以「主動出擊、送愛到家」的精神，親自將愛與祝福，送到雲嘉地區弱勢家庭、團體手中，一同歡喜迎新年。

基金會今天特別安排捐助表揚二位扶助戶代表，第一位王女士，單親扶養兩女，雖家境清寒，但王女士用心培育兩女乖巧懂事，自小好學深思、多才多藝。基金會於104年與案家牽起緣份，在兩女的就學需求上長期予以支助，7年多來陪伴他們一步一腳印的成長茁壯，長女現就讀國立清華大學，次女將於今年邁入大學生涯，日前也已確定錄取國立清華大學。「鍥而不捨，金石可鏤」，是王女士一家一路來面對生命各項挑戰所秉持的態度，雖然路途艱辛，但憑藉家庭成員們共同努力的能量，以及永不放棄的決心，相信終能美夢成真。

另一位扶助戶代表鄧女士，大陸籍新住民，原與任職工廠保全之丈夫合育有兩女，長女就讀嘉義女中，課業成績名列前茅，次女為唐寶寶但積極向學。雖家庭收入不豐，但一家和樂融融，為鄰里羨慕之溫馨家庭。110年丈夫因車禍意外不幸逝世，鄧女士堅忍扛下家庭照顧與經濟重擔，亦不忘留意兩名女兒品格培養與敦促用心向學。盧女士母代父職，帶領家庭翻轉逆境、迎向充滿希望的未來，是子女最棒的身教與生命教育典範。基金會創辦人及董事長致贈扶助戶代表紅包及福袋伴手禮，肯定弱勢家庭無畏困難、不屈不撓的毅力；勉勵弱勢學子，秉持積極向上的精神，努力開拓及翻轉自我的人生。