福添福基金會送暖發100萬元紅包　雲嘉受惠家庭約800人

▲福添福基金會提供加菜金讓院生享受溫暖美食 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導



嘉義市福添福社會福利基金會連續舉辦12年的寒冬送暖圍爐餐會，雖遇肺炎疫情愛心不停歇，今年改以紅包、禮品「送愛到家」方式親送財團法人嘉愛啟智發展中心。嘉義市長黃敏惠、福添福基金會董事長陳素月、福添福創辦人陳盈助、嘉愛啟智發展中心董事長洪界速、市議會議長莊豐安，以及眾市議員等貴賓都出席，共發出新年紅包每份1,200元，總計共約100萬元，以及內含弱勢團體產品的福袋伴手禮1,400份，雲嘉受惠家庭約800人。

▲嘉義市長黃敏惠代表致贈福袋給嘉愛中心院生 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉義市福添福基金會包含董事長陳素月、創辦人陳盈助與理監事們平日對社會付出關懷，今年因為疫情關係取消眾所期待的大圍爐活動，但是大家心的距離反而更近了。福添福董事長陳素月與創辦人陳盈助則展現「行善越多，感受更深」的心情。

嘉愛啟智發展中心董事長洪界速的努力則代表勇敢媽媽的心情。志工的態度與用心令人佩服，福添福讓每個地方真正充滿溫暖，讓天真小天使就算戴上口罩，依然能夠散發出最開心的微笑，這才是在寒冬中引發大家互相加油打氣的一股力量。而為了活動，志工、孩子們一起布置會場，讓人感受到寒冬溫暖。「造福、盈福、添福」是福添福很重要的精神，這就是每一個人的祝福。嘉義市能成為全國幸福城市第一名是因為每個人都熱愛這個城市，期望城市變得更好的這份心。

▲嘉愛啟智中心董事長洪界速致贈感謝狀 。（圖／記者翁伊森翻攝）

福添福董事長陳素月談到，配合防疫工作，今年取消已連續舉辦12年的祝你幸福圍爐餐會，改以寒冬送暖的方式，將紅包與福袋等禮物親自送到受贈者手上。



今天嘉愛啟智中心是發送的第一站，往後每一站都會親自送到，將由志(社)工陸續將愛心分送到嘉義縣市16個弱勢團體(含1個棒球隊)，以及上百個個案家庭手中。

▲嘉市福添福助你幸福 送愛到家 。（圖／記者翁伊森翻攝）

嘉愛啟智中心董事長洪界速說，感謝福添福致贈10萬元紅包及福袋20份給於嘉愛83位院生，提供的加菜金讓院生享受到溫暖美食。

嘉義縣、市16個受惠弱勢團體與單位為(嘉愛啟智發展中心、嘉義市修緣育幼院、嘉義市腦性麻痺協會、晨光智能發展中心、嘉義雙福基金會、嘉義縣志願服務協會、楊老師音樂教室、嘉義縣安仁家園、嘉義縣仲埔教養院、嘉義縣安道基金會、嘉義縣生命線協會、聖心教養院、敏道家園、華聖啟發中心、太保教會、同仁國小棒球隊)展開寒冬送暖。

社會處表示，市府推動社會福利措施秉持「愛與關懷」理念，對於弱勢族群之福利爭取都給予高度關注，也積極爭取與整合公部門及民間團體資源，以提供弱勢民眾更好的照顧。

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