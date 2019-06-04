福添福社會福利慈善事業基金會　捐贈嘉義縣災情勘查車

▲福添福社會福利慈善事業基金會回饋地方捐贈災情勘查車。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣消防局三和分隊4日舉行捐車儀式，由「福添福社會福利慈善事業基金會」捐贈災情勘查車1輛，將有助嘉義縣消防救災工作能更臻完善，且降低各種災害發生所造成損失。現場福添福社會福利慈善事業基金會董事長陳素月、嘉義縣長翁章梁、嘉義縣議會議長張明達、嘉義縣消防局長呂清海等地方仕紳貴賓出席該活動。

基金會由陳盈助與陳素月於98年6月籌設創立，希望凝聚社會大眾的力量，來關懷弱勢者並辦理各項社會福利慈善工作，保障弱勢者基本的生活安全和福祉，基金會輾轉得知嘉義縣經費有限，亟需各式消防救災車輛，便主動積極捐贈總價新臺幣189萬元之災情勘查車1輛給三和消防分隊，由縣長翁章梁代為接受，並頒發獎狀及獎座感謝陳盈助及陳素月造福社會的慈善義舉。

翁章梁說，今天是福添福社會福利慈善事業基金會捐贈三和消防分隊災情勘查車的慈善活動，該基金會成立近11年，多年來奉獻社會不遺餘力，因此嘉義縣有許多社會福利的需求都會想到福添福基金會，此次捐贈車輛具有載運救災人員、器材之功能，未來救災能發揮極大的作用，很感謝基金會為嘉義縣的付出與努力。

陳素月表示，今日「福添福社會福利慈善事業基金會」秉持基金會「取之社會，奉獻社會，將心體心，以愛還愛」的初心，捐贈災情勘查車1輛加入消防救災行列，期藉此提升本縣消防救災戰力與效率，保護民眾生命財產安全。