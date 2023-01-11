秦剛循往例首訪地選非洲國家　凌晨1點技術性停留孟加拉會該國外長

▲大陸外交部長秦剛出訪非洲，技術性經停孟加拉。（圖／翻攝新民晚報）

記者魏有德／綜合報導

大陸外交部長秦剛上任後，2023年首次出訪循往例選定非洲國家，預計將前往衣索比亞、加彭、安哥拉、貝寧、南非及非洲聯盟、阿拉伯國家聯盟總部。秦剛前往非洲訪問途中，乘坐的專機於孟加拉當地時間1月10日凌晨，技術性經停達卡，同時，孟加拉外長莫門也親自前往機場與秦剛進行短暫會面。

▲大陸外交部長秦剛抵達衣索比亞。（圖／翻攝新民晚報）

《新華網》報導，當地時間2023年1月10日凌晨，外交部長秦剛在赴非洲訪問途中技術經停達卡，在機場同孟加拉國外長莫門簡短會見。雙方高度評價中孟友好，一致同意在新的一年裡加強交往，共同推動兩國關係取得新進展。

據了解，大陸官方使用「技術經停」達卡的用語，代表秦剛與孟加拉外長的會面並非正式訪問或會面，也就沒有打破大陸外長新年首訪非洲的慣例。不過，孟加拉當局還是派官員獻花，給予秦剛高規格待遇，同時，外長莫門與秦剛的會面時間為當地時間接近凌晨2點，也足以表達對大陸的重視。

▲由大陸無償出資興建的非盟總部會議中心。（圖／CFP）

大陸自1991年起，外交部長在新年首次出訪皆選定非洲國家，這也成為33年來大陸在外交關係上的重要慣例。非洲國家也是大陸一帶一路經濟發展政策重要的支持夥伴，不少非洲國家的基礎建設都和大陸有合作共建。

秦剛抵達首站衣索比亞後，旋即與該國副總理兼外長會談。此外，衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴也是非洲聯盟總部所在地，非盟會議中心正是由大陸無償出資援建，具有代表性意義。秦剛此行還將與非盟一同舉行中國-非盟戰略對話，並簽署合作協議，由大陸援建的非洲疾控中心總部大樓也將正式啓用，秦剛和非盟委員會主席法基將一同出席竣工儀式。