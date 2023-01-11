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大陸 大陸焦點 特派現場

陸加速國際航班申請審批　1月下旬起每週約700航班恢復營運

▲北京首都機場,國際,航班。（圖／CFP）

▲一架由南韓飛往大陸的客機抵達北京首都機場。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

大陸民航局昨（10）日透露，8日起已開始受理中外航空公司復航申請，包括中美航空公司恢復營運中美航線的申請。大陸8日起對新冠疫情採取「乙類乙管」，相關措施包括取消客座率限制等國際客運航班數量管控，中外航空公司可按照雙邊航空運輸協定安排營運定期客運航班。

▲北京首都機場,國際,航班。（圖／CFP）

▲大陸加速審批恢復國際航班。（圖／CFP）

《北京日報》報導，民航局自1月8日起已經開始受理中外航空公司航班計劃申請，已經有近40家中外航空公司報送了涉及34個國家、每周約700班客運航班計劃申請，其中大部分航班計劃於1月下旬至2月期間恢復運營，民航局正在按照程序抓緊審核辦理。

▲大陸民航局運輸司司長梁楠。（圖／翻攝中國民航網）

▲大陸民航局運輸司司長梁楠。（圖／翻攝中國民航網）

對於外界關注的中美客運航線恢復議題，大陸民航局運輸司司長梁楠表示，正按程序抓緊做好審批工作，歡迎中美航空公司依照協定和市場需求運營兩國間航班，為促進兩國人員往來和經貿交往作出新的更大貢獻，「在航班恢復過程中，民航局也會加強與美國民航主管部門溝通，推進中美之間航班順利復航。」

此外，梁楠也評估國際客運航空市場恢復情況，她指出，國際航班受到市場需求、運力安排、時刻協調、中外航空當局批覆等多重因素影響，需要較長準備時間，「歷經三年的疫情衝擊，旅客跨國出行意願仍需一段時間逐步恢復。總體來看，國際航空市場的恢復進度將慢於國內航空市場。」

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