《中國奇譚》被家長炮轟「嚇哭小孩」　輿論反譏：沒看過格林童話？

記者魏有德／綜合報導

大陸國產動畫《中國奇譚》推出後，在公眾評分網站《豆瓣》上獲得9.5的超高評價。該動畫播出後，卻引來家長們群起炮轟，認為該動畫不適合小朋友觀看，首集就被烏鴉嚇哭，第二集一開場也把小孩嚇哭，引起外界討論。有輿論指出，「誰說動畫一定是給小朋友看的！」，也有人認為，「沒有看過國外的格林童話嗎？」

▲《中國奇譚》獲得極高評價，卻也引來部分家長質疑內容不適合小朋友看。（圖／翻攝微博，下同）

《中國奇譚》是一部由11位導演創作的8集系列網路動畫短片集，共有八個源於中國傳統文化的獨立故事組成，包括《小妖怪的夏天》、《鵝鵝鵝》、《林林》、《鄉村巴士帶走了王孩兒和神仙》、《小滿》、《玉兔》、《小賣部》和《飛鳥與魚》。

該部動畫畫風從北國風光到衚衕里弄、從未來宇宙到鄉土人間，涵蓋鄉土眷戀、科技幻想、生命議題和人性思考，從推出後被外界評價僅靠2集就已封神，也讓大陸國產動漫（動畫，下同）聲勢再起。

播出兩集後，部分家長上網批評，一度登上微博最火熱話題，有家長表示，「給自己的孩子造成了不良影響」；「動畫片一般是給孩子看的吧，我的孩子看第一集被烏鴉的裝鬼嚇哭了，第二集開始不到一分鐘就被嚇哭了。這是拍給孩子看的嗎？孩子看了絕對童年陰影。」

對於家長們的質疑，部分網友也跳出來回擊，「動畫片應該是給兒童看，就是一個巨大的誤解」；「這些家長們沒看過國外的格林童話嗎？」，有教育專家發聲力挺，「任何一部文學作品都不可能滿足所有的人的口味，對於這種無理的吐槽，製作方完全可以無視。」