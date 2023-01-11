歐盟「中國客入境」新建議！應檢測機上廢水　乘客須出示篩檢證明

▲北京首都國際機場。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

中國大陸自8日解除邊境管制措施後，各國擔心陸客入境會讓當地疫情再次爆發，紛紛強化入境限制，歐洲航空安全局與歐洲疾控中心10日發布聯合聲明，建議所有從中國的飛抵歐盟的旅客須提供出發前的檢測結果，同時針對機上廢水進行檢驗。

歐洲航空安全局（EASA）與歐洲疾控中心（ECDC）在《航空健康安全議定書》中增加部分建議，為了降低新變種病毒在地理上傳播的風險，以及在空中旅行中傳播的可能性，因此就中國新冠疫情發展協調出一致的預防措施。

EASA和ECDC建議，從中國直飛、轉機至歐盟的乘客應提供出發前的檢測結果；建議乘客和機組人員佩戴醫療口罩；加強相關航班的清潔和消毒工作；盡可能考慮到機組人員的疫苗接種狀況。

同時建議，可隨機檢測部分乘客並進行基因定序，以便及早獲得有關病毒流行和起源區的任何潛在變種病毒；應檢測有國際航班的機場和自中國入境飛機上的廢水，監測感染水平並追蹤潛在變種。

EASA戰略與安全管理主任Luc Tytgat表示，這份議定書是歐洲對新冠肺炎在中國迅速傳播做出的協調反應，以確保航空健康安全，並限制病毒向其他地區傳播，「明確來說，這些措施是臨時的，是作為一種適當的應對措施而設計，如果COVID-19在任何其他類似的情況下突然爆發，這些措施都可以適用。」