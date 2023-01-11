加州恐怖風暴釀17死！公路崩塌「車掉入天坑」　富人區急撤離

▲加州降下致災性豪雨導致公路崩塌。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

美國加州近來因「炸彈氣旋」和「大氣河流」共伴影響，不斷降下致災性豪雨，所有河流周圍都變成洪水氾濫區，包含歐普拉、哈利王子所居住的富人區，也因為土石流威脅，有數千人被迫撤離，目前已知造成17人死亡。

根據《衛報》報導，自去年12月下旬以來，加州就接連遭受風暴襲擊，當地社區不斷颳起強風、降下豪雨，導致10萬人面臨斷電、土石流威脅，幾乎所有河流的周圍都變成洪水氾濫區，就連歐普拉、哈利王子居住的富人區蒙特斯托（Montecito）都已下達撤離命令。

▲▼加州因炸彈氣旋和大氣河流共伴影響降下豪雨，目前洪災已造成17人死亡。（圖／達志影像／美聯社）



位於郊區的查茨沃斯（Chatsworth）路面，更因強雨出現天坑，兩輛轎車直接掉入洞中，所幸車內4人自行逃出。知名脫口秀主持人艾倫（Ellen Degeneres）也在社群上傳災情影片，她住家附近的溪流幾乎快要氾濫，滾滾泥流的畫面相當恐怖。

Montecito is under mandatory evacuation. We are on higher ground so they asked us to shelter in place. Please stay safe everyone. pic.twitter.com/7dv5wfNSzG — Ellen DeGeneres (@EllenDeGeneres) January 9, 2023

加州天然資源部長克勞福特（Wade Crowfoot）表示，這場風暴至少已造成17人死亡；加州州長紐森（Gavin Newsom）也證實了這個數字，其中有一名5歲男童遭洪水沖走後，目前仍舊失蹤，「孩子要存活只能祈禱出現奇蹟。」

紐森表示，儘管目前雨勢間歇，但危機還沒有解決，因為另一場風暴將在11日來臨，可能會一路持續到18日，死傷人數恐怕還會增加。總統拜登也同意了紐森的請求，批准加州進入緊急狀態，聯邦政府將全力支援風暴的應對和救難工作。