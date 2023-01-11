對抗北京影響力！美眾院壓倒性通過　成立中國問題特別委員會





▲麥卡錫選上眾院議長後，眾院首波表決通過成立中國問題特別委員會。（圖／路透）

記者張靖榕／編譯

美國眾議院周二（10日）投票，壓倒性通過成立中國問題特別委會，這是共和黨重掌眾議院，表達期望對抗北京日益增長的國際影響力後，進行的首波表決之一。

路透社報導，眾議院以365票贊成、65票反對，針對美國與中國共產黨間的策略性競爭，通過成立中國問題特別委員會。該會將鑽研相關問題並提出政策建議。

65票反對票全來自民主黨，部分眾議員表示，他們擔心共和黨領導的小組會過於偏袒黨派，但另外146位民主黨眾議員都投下贊成票。

民主黨籍眾議員麥克高文（Jim McGovern）是美國國會及行政當局中國委員會（CECC）共同主席，該委員會由參眾兩院議員組成，專門研究中國政策。麥克高文表示，雖然對共和黨領導小組同樣抱有擔憂，但他仍投下贊成票。

「我們當然不想要委員會變成一個長期仇視亞裔的地方」，麥克高文提及共和黨籍前總統川普曾將COVID-19標籤為「中國病毒」。眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）則堅稱，偏袒黨派的事件絕對不會發生。

麥卡錫在敦促眾議員們投下贊成票時表示，「我承諾，這不會是一個黨派委員會，這會是一個跨黨派的委員會。」

麥卡錫說，中國問題特別委員會將解決把工作機會從中國帶回美國、保障智慧財產，以及將供應鏈拉回本土等問題。

除此之外，還將處理包括中國長期對美國的貿易順差、中國施壓台灣，以及北京處理疫情的不透明。

共和黨眾議員蓋拉格（Mike Gallagher）將擔任中國問題特委員會主席。