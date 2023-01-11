3鬥牛犬追殺！男童騎自行車「頭皮遭撕爛」重傷　耳朵險被咬斷

▲男童傷勢嚴重。（翻自《每日星報》）

圖文／鏡週刊

美國喬治亞州一名11歲男童吉斯塔普（Justin Gilstrap），在本月6日傍晚騎自行車時，慘遭3隻鬥牛犬「追殺」，造成吉斯塔普的頭部幾乎全被狠咬撕爛，臉部、耳朵、身軀也都有多處撕裂傷。由於吉斯塔普傷勢嚴重，目前仍在醫院與死神搏鬥。

據英國《每日星報》報導，吉斯塔普在事發當天傍晚，騎著自行車玩耍，但途中遭到3隻鬥牛犬聯合追殺，隨後吉斯塔普慘遭攻擊。吉斯塔普的頭部有70%都被鬥牛犬撕爛掀開，耳朵也被狠咬，差一點就要斷耳，另外他的臉部、身軀和腿部，都有被鬥牛犬撕咬的痕跡，傷勢相當嚴重。

吉斯塔普母親艾莉卡（Ericka Gilstrap）說，事發當時，吉斯塔普的堂哥聽到他的尖叫哀號聲，才發現事態不妙，最後看到吉斯塔普遭到3頭鬥牛犬攻擊。艾莉卡也表示，吉斯塔普的頭部幾乎被咬爛，耳朵也快要被咬斷，而且他的腿部傷口暫時無法縫合，現在的吉斯塔普還發高燒，正與死神搏鬥中。但讓艾莉卡最崩潰的是，她抱怨之前曾多次向當局投訴這些鬥牛犬的問題，這群鬥牛犬經常亂跑，嚴重影響居民安危。不過艾莉卡說，當局遲遲沒有處理，直到現在發生悲劇，才有動靜。

▲巴克是3隻鬥牛犬的飼主。（翻自《每日星報》）

▲吉斯塔普傷勢嚴重，媽媽向外界募款。（翻自《每日星報》）

據悉這3隻肇事的鬥牛犬，飼主是一名26歲男子巴克（Burt Baker III），而且在事發當天，巴克才因被控魯莽行為而遭逮捕，但他的鬥牛犬，也在同一天「犯罪」。巴克供稱，自己的鬥牛犬「喜歡追著騎自行車的人」，目前巴克已被交保並待開庭審理，全案已進入司法程序偵辦中。



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