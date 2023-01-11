新北殯葬處傳收紅包！廉政署約談多人　新北民政局主動自清　

▲新北市立殯儀館傳公務人員收紅包遭搜索 。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇／新北報導

法務部廉政署近日針對台北市殯葬管理處業務弊端，2次搜索涉案公務人員及殯葬業者，另發現新北市殯葬管理處公務人員也涉及收受不法紅包，新北地檢署報請指揮，今（11日）首度搜索新北市立殯儀館，約談涉案公務員及業者，新北市府民政局長表示，但不管職位高低，絕不容許貪瀆不法情事發生，將全力配合偵辦作業，力求勿枉勿縱。

日前法務部廉政署2度搜索台北市殯葬管理處，循線發現新北市立殯儀館也有殯葬處火化場及殯儀館基層工作人員涉及收受紅包情事，11日由新北地檢署指揮，發動搜索行動，針對涉案的公務員及殯葬業者展開約談。據了解，約有7、8人被帶走調查。

▼新北市政府民政局長柯慶忠說明 。（圖／記者陳以昇翻攝）

新北市政府民政局長柯慶忠表示，有關今日本府殯葬處人員遭搜索一案，係由本府殯葬處發覺，主動移請政風處查證後，移送廉政署報請新北地檢指揮偵辦。本案涉案人員皆為殯葬處火化場及殯儀館基層工作人員，但不管職位高低，本府絕不容許貪瀆不法情事發生，將全力配合偵辦作業，力求勿枉勿縱。



因部分工作人員配合調查暫無法執勤，本案涉及人民身後大事，為避免影響民眾權益，本府已立即召回休假人員並啟動備用人力機制，不影響火化場及殯儀館運作，本府後續除將配合偵辦以外，亦將持續精進各項預防作為，務必徹底清除殯葬紅包文化。