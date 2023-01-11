基隆公布2023鴻「兔」大展春聯　謝國樑期許各行業嶄新突破

▲基隆市政府公布2023鴻「兔」大展春聯。基隆市長謝國樑（中）、基隆副市長邱佩琳（右）、綜發處長林麗蟬（左）。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（11日）與副市長邱佩琳、綜發處長林麗蟬，一起公布市府為兔年準備的春聯與限量1元紅包。謝國樑表示，即將邁入農曆新年，受疫情影響，許多民眾在艱困挑戰下努力生活，期許今年的經濟與各行各業能夠嶄新突破，適逢癸卯年，春聯提詞特別使用「鴻兔大展」，也祝賀大家新年快樂。

謝國樑說，春聯圖像設計兔子貫穿圖字，象徵人民勇敢突破困境框架，唯有改變才能創造更好更棒的基隆，這份春聯將透過民政系統交給里長，再由里長派發至各家戶，民眾也可以直接到里長服務處領取，希望市民朋友鴻圖大展，生意事業蒸蒸日上。

▲基隆市政府限量1元紅包。基隆市長謝國樑（中）、基隆副市長邱佩琳（右）、綜發處長林麗蟬（左）。

謝國樑提到，限量1元紅包則以「台灣頭，兔躍新程」、「新基隆，鴻兔大展」為祝福期許，以玉兔跳躍2023為意象。謝市長也親自留言，感謝市民朋友支持並自勉共同努力為基隆打拚。

另外，1元紅包則由謝國樑市長於16日上午9點到10點前往成功市場、10點30分至中午12點在仁愛市場；17日上午6點30分至8點在果菜市場、8點30分至10點30分在信義市場進行發放，祝賀全體市民新年快樂，萬事如意。

▲基隆市長謝國樑（中）祝賀大家新年快樂。基隆市政府發言人余治明（左）、綜發處長林麗蟬（右）。