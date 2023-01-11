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他買情趣內衣當禮物！女友喊「穿一次收2千」　網曝真實心聲

▲▼性感少女。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者朱祖儀／綜合報導

不少情侶會用小道具製造情趣，不過在購買前最好問一下另一半的意見。一名香港網友表示，最近買了幾套情趣內衣回家，想要和女友製造出不一樣的氣氛，沒想到對方看到後卻說，穿一次要收500元港幣（約新台幣1948元），讓他相當傻眼。有網友看到後就點出女友的真實心聲，認為「她只是不想穿吧」。

原PO在「Dcard」發文表示，最近逛街的時候，心血來潮買了幾件情趣內衣，想說可以和女友享受到不同的樂趣。未料女友卻說，如果想要看到她穿上身的話，就要從共同基金裡面扣500元港幣，讓原PO相當傻眼，反問「為什麼？」不解對方的用意，也好奇其他人對此事有什麼看法。

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不少人看到後紛紛表示，「你的女朋友是出租女友嗎」、「不用難過，跟我女友一樣，我買了衣服，但她也都不穿」、「穿情趣內衣500元、見面1小時500元、做1次5000元、結婚500萬元…費用是這樣算的嗎」、「可以換你穿呀，這樣就不用付錢了哈哈」、「是賺錢的慣用手法嗎」、「你女友是有兼職嗎」、「買衣服是花你自己的錢，為何穿上去還要從共同基金裡面扣」。

也有網友認為，「很明顯就是她不想穿，不要逼她吧」、「雖然我都覺得收錢好怪，但其實買內衣給女朋友穿之前，應該問一下她意見」、「你有沒有先問過她想不想穿？你是直接買給她穿嗎？那她應該是不喜歡，但又怕你強迫她，才會先提出條件」。

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