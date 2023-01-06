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女友生理期休息…爸爸竟跑上床「浴血奮戰」　他回家目睹崩潰了

▲▼女性,酒醉,撿屍,性侵,男性,性功能障礙,沮喪（示意圖／記者周宸亘攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者周宸亘攝）

記者朱祖儀／綜合報導

另一半和家人做出背叛自己的事情，該怎麼面對呢？一名網友表示，近來女友因為生理期不舒服，待在家裡休息，他只好獨自出門吃飯。沒想到回家之後，竟發現爸爸跑到他房間和女友「浴血奮戰」，他看到後當場崩潰。雖然已經決定要和女方分手，但如何繼續和爸爸相處，令他相當頭痛。

「我的內心死了…」原PO在「Dcard」發文表示，近日本來要和交往9年的女友一起出門吃飯，但因為女方剛好碰到生理期，身體很不舒服，所以他讓對方好好在家裡休息，獨自出去吃飯，順便看看外面有沒有賣紅豆湯，可以帶回家給女友喝。

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但沒想到原PO回到家後竟看到驚人一幕，「我發現我爸正在跟我女友做愛，我真的傻住了，生理期居然還可以這樣搞？」他也透露，爸爸經常以「關心」為由跑到他家，現在才知道背後真相，氣得直說一定會和女方分手，但煩惱的是，不知道之後該如何面對爸爸。

▲▼門，開門示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲原PO回家發現爸爸在「浴血奮戰」。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

文章曝光後網友紛紛表示，「好可怕」、「我覺得該直接攤牌，然後斷絕關係了」、「也許生理期也是假的」、「騙你的啦，說生理期來，意思是你爸要來，女生怎麼可能在生理期來做」、「我只想妳當我女友，妳卻想著想當我媽」、「願你能早日平復心情」、「分手、獨立、照顧好自己，家人沒辦法選，情人可以選，既然家人跟情人看對眼，他們都幸福了，沒道理你不該更幸福，外出去找屬於你的幸福吧，他們需要收拾自己的爛攤子，你不用，獲得幸福是你可以做的最好報復，你值得」。

但也有人質疑，「有聊天紀錄可以證明看看嗎」、「你到底什麼時候才要離開自己的幻想世界」、「這創作有點弱」、「怎麼可能，這應該是創作文吧」。對此，原PO強調，這是真實發生在他身上的故事，現在回想那個畫面都覺得很痛，發文當下只是想要抒發自己的心情，「如果有人認為這個創作文很爛，我也沒關係，畢竟我是真的把自己遇到的打出來」。

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