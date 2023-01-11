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花蓮4人奪「旅遊業金馬獎」　縣府：2023已上緊發條

▲▼優良觀光產業及其從業人員表揚，花蓮分別由瑞穗天合酒店、翰品酒店及遠雄海洋公園，計4人獲獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲優良觀光產業及其從業人員表揚，花蓮分別由瑞穗天合酒店、翰品酒店及遠雄海洋公園，計4人獲獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

素有「旅遊業金馬獎」之稱的112年度「優良觀光產業及其從業人員表揚」，花蓮旅遊業者成績優異，有4位觀光從業人員獲得此殊榮，將於2月3日交通部觀光局辦理之頒獎典禮上授獎。

「觀光旅館及旅館業」及「觀光遊樂業」獎項，由各公司推薦的從業人員報名參加，全台灣眾多旅遊業人才中，花蓮共4人脫穎而出，其中「觀光旅館及旅館業」之「負責人、總經理、副總經理組」由瑞穗天合國際觀光酒店副總經理張子菁獲獎、「經理人組」由花蓮翰品酒店餐飲部協理莊陳俊妙獲獎、「中階幹部組」由花蓮翰品酒店點心房副主廚向謹君獲獎，另「觀光遊樂業基層人員組」由遠雄海洋公園副管理師周秀美獲獎。

▲▼優良觀光產業及其從業人員表揚，花蓮分別由瑞穗天合酒店、翰品酒店及遠雄海洋公園，計4人獲獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

花蓮縣長徐榛蔚表示，去年隨著疫苗普及、疫情趨緩至國境逐漸開放，後疫情時代下觀光產業終於盼到曙光。花蓮縣政府亦加緊腳步辦理多項大型活動及推動主題旅遊，與業者攜手迎接疫後觀光復甦，縣府也相當感謝花蓮的觀光業者，一直堅守崗位，努力付出，面對後疫情時代更是求新求變，只為提供更好的服務品質，對於縣內業者獲得優良觀光產業及其從業人員之表揚可謂實至名歸。

▲▼優良觀光產業及其從業人員表揚，花蓮分別由瑞穗天合酒店、翰品酒店及遠雄海洋公園，計4人獲獎。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

觀光處長張志翔表示，花蓮縣政府今年特別以「2030永續發展目標」（SDGs）為施縣政推動方針，計畫持續打造各項觀光活動，例如年輕朋友最愛的夏戀嘉年華、太平洋觀光節，小朋友最瘋狂的紅面鴨fun暑假，老少皆宜的溫泉季活動，全家闔歡的太平洋燈會外，另推動特色旅遊賞星活動、外國人民宿餐廳地圖、花蓮獨有的香味旅遊等，同時持續強化七星潭、兩潭兩鐵自行車道及東大門夜市軟硬體設施，提升旅遊品質增加特色亮點，花蓮觀光產業蓄積已久的軟實力，已經上緊發條、蓄勢待發，做好準備，搶攻後疫情時代的觀光新商機。
 

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