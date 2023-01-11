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台中市府要求提報「騎樓違建」　老師炸鍋「非教學專業」

▲全教產批評台中市府要求老師舉報騎樓違建。（圖／記者楊惠琪攝）

▲全教產批評台中市府要求老師舉報騎樓違建。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

全國教育產業總工會今（11日）召開記者會指出，台中市政府要求學校老師提報學區內所有騎樓是否有遭違章建築阻塞，並限期回報。全教產理事長林碩杰批評，學校老師要在馬路站導護，現在還要查報騎樓違建，指揮交通、取締違建都不是老師的專業，「讓老師回歸校園很難嗎？」

林碩杰指出，上周接獲會員檢舉，台中市政府要求學校老師配合「騎樓安學」計畫，在本月19日前，提報學區內所有騎樓遭違章建築阻塞路段。他批評，違章建築的認定有其專業性，不應該甩鍋給學校老師，「如果漏報，難道還要追究老師行政責任？」

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林碩杰說，學區內騎樓是否有違建情形，應由都發局執行查報及拆除，或具有公權力的交通局、警察局等單位處理，不要每次人力不足，就把腦筋動到學校老師身上，呼籲讓老師「遠離路口、回歸教室」。

台中市教育產業工會理事長卓奕宏批評，老師的專業是在校園教學，不要什麼外務都往老師身上丟，導致沒時間照顧學生，顧此失彼，況且現在已經是工會時代了，若要調整老師勞動工作內容，應事先與工會協商。

桃園市教育產業工會理事長熊書顯也說，不要動輒把老師當國軍使用，什麼支援任務都要找老師，之前疫情緊繃時期，學校老師甚至要幫忙分裝防疫包，再幫忙挨家挨戶配送，呼籲政府讓老師回歸教學專業。

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