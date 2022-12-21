台中小內閣亮點！徐巧芯老公出任研考會主委　坦言「責任、壓力不小」

▲徐巧芯、劉彥澧。（圖／翻攝自徐巧芯臉書）

記者袁茵／台北報導

國民黨籍台中市長盧秀燕成功連任後，21日公布新任一級主管名單，除了延攬前立委王育敏出任副市長之外，，國民黨台北市議員徐巧芯的老公劉彥澧也將擔任研考會主委。面對即將與徐巧芯分隔兩地，劉彥澧受訪時坦言，自己接到盧秀燕邀請後，與徐巧芯討論後獲得支持，「我幾乎沒什麼考慮就答應了。」

盧秀燕21日中午公布小內閣名單，原研考會主委吳皇昇因家庭因素請辭，改由今年35歲的劉彥澧接任；劉彥澧為東吳大學企管系碩士、淡江大學國際事務與戰略研究所博士班，曾任網路溫度計總編輯、大數據股份有限公司分析總監等，專長大數據分析與政策研究。

而劉彥澧的妻子，就是被譽為「國民黨新一代女戰神」的台北市議員徐巧芯，劉彥澧21日晚間接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，很感謝盧秀燕的肯定與邀請，與盧秀燕、台中市府團隊過去共事經驗都相當愉快，因此在接到邀請後，跟徐巧芯進行討論，「她也相當支持，所以我幾乎沒什麼考慮就答應了。」

劉彥澧提及，接下職務後，責任與壓力並不小，因為台中市府團隊在第一個4年的各項市政成績就已非常優秀，幾乎達到超高標，前任主委們的表現也很亮眼，「我會抱持全力以赴的態度，努力不辱使命。」