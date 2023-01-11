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前大陸首富被公安帶走！消失2年近況淪笑柄　20分鐘身家蒸發4千億

▲▼前中國首富、漢能創始人李河君被警方帶走？或與錦州銀行有關。（圖／翻攝自界面新聞）

▲前中國首富、漢能創始人李河君傳被警方帶走。（圖／翻攝自界面新聞）

記者鄭思楠／綜合報導​

銷聲匿跡2年多後，前大陸首富、原漢能控股集團（下稱漢能）創始人有了新動向。據《華夏能源網》1月9日報導，漢能創始人李河君在去年12月下旬被錦州市公安局帶走。10日，漢能一前工作人員表示，李河君被警方帶走是協助調查，事件可能與錦州銀行有關。

李河君曾20分鐘身家蒸發超1000億（約新台幣4487億元），是把發改委告上法庭的狂人，幾億資金撬動千億項目的賭徒，如今跌落神壇，官司纏身。他賭光伏薄膜發電技術，建成了號稱投資2000億（人民幣，下同）的光伏帝國。他賭股市，左手倒右手，身價就超過了馬雲、王健林。他賭新能源汽車，口號「漢能大了，霧霾就小了」喊得震天響，誓要超過馬斯克。如今，光伏帝國破產，造車沒影，連他自己都被人們說成是騙子。

據《界面新聞》報導，錦州銀行此前披露的招股說明書顯示，該銀行與漢能的資金關係規模總計為94.61億元，分為與漢能掛鉤的受益權轉讓計劃、錦州銀行發行的非保本型理財產品、錦州銀行發行的保本型理財產品三種。並承認其中附有信貸風險敞口淨額27.7億元。

漢能官網曾顯示，李河君1967年8月出生於廣東省河源市。1989年，他向自己大學老師借款5萬元（約新台幣22萬元）創立漢能集團。2002到2011年，李河君帶領團隊耗資超200億元，建成了總裝機300萬千瓦的金安橋水力發電站。2010年，漢能將業務版圖擴張到了光伏行業，並選擇了業內並不主流的薄膜太陽能技術。

2015年初，李河君以1600億元身家成功登頂「2015年胡潤全球富豪榜」，身家超馬雲、王健林成為胡潤百富榜第12位中國「首富」。

5個月後，漢能旗下上市公司漢能薄膜發電集團（下稱漢能薄膜）。因涉嫌市場操縱一案被香港證監會查處，該公司股價重挫近47%，市值瞬間蒸發1440億港元（約合1155億元人民幣），李河君也因此從「首富」寶座上跌落。當年7月，港交所應香港證監會指令，停止漢能薄膜發電股份買賣。

長期以來，漢能在多地建設移動能源產業園項目。2017年5月，漢能移動能源產業園總投資453億元落戶綿陽涪城；同年7月產業園落戶山西大同；10月漢能遼寧營口移動能源產業園奠基；12月其又與西安閻良區共同建設移動能源產業園。次年4月，漢能與蚌埠市政府簽訂移動能源產業園項目合作協議。

據《財新周刊》報導，李河君與各地政府合作建設生產基地，採用「三三制」原則，由地方政府、銀行和漢能各出三分之一。然而漢能在各地建設的生產基地絕大多數都沒有下文，地方政府、銀行的資金打了水漂，這些與地方政府、銀行的巨量資金糾紛。

自2019年5月以來，漢能被曝拖欠員工工資、公積金及社保費用，陷入欠薪風波。據北京人社局公布，當年5到10月，漢能移動能源、漢能太陽能光伏科技有限公司等六家漢能系企業共欠付2608名員工薪資，合計約1.7億元，加付賠償金合計約2.3億元。

李河君當年在接受財經十一人採訪時說，「從2015年被停牌之後，銀行斷了公司的貸款來源，我只能通過私人朋友去借錢。這800億元的投資大多用在了技術研發上面。我們向各地產業園大量賣設備，但沒想到帳款回收太難。」

他表示，公司累計有600多億元的應收帳款收不回來。2021年7月，位於北京市朝陽區奧林匹克森林公園內的漢能總部被拆除。一名漢能前高管表示，漢能部分人員已於2020年已從奧森公園的辦公地址搬離。

據光伏自媒體綠能新媒報導，2020年7月，漢能以重組後的石農控股集團身分進行實際活動。百度貼吧「漢能吧」顯示，2022年8月，有貼吧用戶反映，漢能換新馬甲，即為石農控股集團。

據天眼查數據顯示，石農控股集團的控股股東為廣東石農發展有限公司，實際控制人為鄺文斌，股權上與漢能無直接關聯，但背後也出現了李姓人士。廣東石農發展有限公司有兩大股東，鄺文斌持股90%，李武卿持股10%，後者也是該公司監事。

據石農控股集團官網介紹，該公司的主要產品為薄膜太陽能、漢瓦、漢牆、太陽能汽車等，這些產品均為漢能此前開發推出的產品。石農控股集團主推的砷化鎵高效薄膜太陽能電池技術，即漢能此前主推技術。

漢能系原主要有三大主體公司，分別為漢能移動能源控股集團有限公司（下稱漢能移動能源）、漢能水力發電集團和漢能薄膜。

天眼查顯示，漢能移動能源已改名為秉誠能源控股集團有限公司，目前為存續狀態，間接控股股東為廣東祖強太陽能應用產品有限公司，後者有兩大股東，分別為李國祥持90%，李國強持股10%。2020年7月，北京市第一中級人民法院曾對漢能移動能源進行了破產審查。

漢能水力發電集團現名為金江水力發電集團有限公司，負責水電業務。天眼查信息顯示，該公司實控人為李偉均，持股40%，經營狀態為存續，法定代表人是黃武球。李偉均和李河君或為兄弟關係。

漢能薄膜主要負責光伏業務，是漢能系此前最為廣為人知的主體，2011年在香港上市。2015年7月，該公司被香港證監會強制停牌，2019年6月初以股票置換方式完成港股私有化。

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