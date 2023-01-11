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下波全台有雨　「大跳水探8℃」急凍5天

▲▼冷氣團,寒冷,寒流,濕冷,街頭民眾,低溫,禦寒,冬天。（圖／記者周宸亘攝）

▲氣象局預報，周六東半部有局部短暫陣雨，西半部下半天轉為有局部短暫雨。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

記者陳俊宏／台北報導

周六、周日全台有雨，氣溫大跳水！氣象專家吳德榮提醒，下周一至下周三受強冷空氣影響，目前歐洲模式模擬的強度為「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站≦12度），平地最低氣溫約可降至8度左右；下周四、下周五仍受強冷空氣影響，有稍減弱再增強的變化。

中央氣象局預報員張承傳接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（11日）東北季風減弱，氣溫逐漸回升，各地早晚低溫17-19度，白天各地高溫22-25度；東半部、基隆北海岸有局部短暫雨，西半部上半天有零星降雨，下半天轉為多雲。

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▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳說，周四、周五轉為偏南風，氣溫進一步回升，北部高溫26度，中南部27、28度，花蓮、台東有局部短暫雨，東北部及北部山區有零星降雨，其他地區為多雲到晴；周六鋒面接近，東半部有局部短暫陣雨，西半部下半天轉為有局部短暫雨。

張承傳提醒，周日鋒面通過，大陸冷氣團南下，氣溫明顯下降，北部、東北部有短暫雨，其他地區有局部降雨；北部一早氣溫19度，到晚上剩下14度，中南部午後也會開始降溫，晚上低溫16、17度。

（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

（圖／氣象局）

張承傳表示，下周一冷氣團影響，北部、東半部和中南部山區有局部短暫雨，氣溫再下降，預估下周二清晨、下周三清晨是較低溫時間，中部以北11、12度，南部、花東14-16度。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周四至周六大氣逐日增暖，低層水氣多，各地大多晴朗、白天微熱、早晚偏涼，周五、周六北部最高溫升至28度，中南部更達30度以上，為「暖陽如春」的天氣型態，容易起霧應注意。

吳德榮分析，周日鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北、東轉雨，氣溫驟降，越晚越冷；下周一至下周三受強冷空氣影響，目前歐洲模式模擬的強度為「強烈大陸冷氣團」，平地最低氣溫約可降至8度左右；另外，美國模式雖模擬達「寒流」（台北氣象站≦10度）強度，但模式校驗顯示，歐洲模式是優於美國的，參考價值較高。

吳德榮指出，下周四、下周五仍受強冷空氣影響，有稍減弱再增強的變化，此為模式的期末，模擬仍在調整，應持續觀察；至於眾所關心春節假期由於長達10天，期間必有冷暖變化，準確模擬更已超過模式的理論極限，憑空臆測、言之過早，沒有必要。

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