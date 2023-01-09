今晚全台有雨！　下波恐寒流急凍3天時間曝

▲周日有波大降溫。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局表示，今天（9日）隨著華南雲雨區東移，各地雲量增加，北部、東半部及中南部山區陸續會有降雨，越晚降雨機率越高，入夜後中南部平地亦有零星降雨的可能。氣象專家吳德榮提醒，下周一至下周三受強冷空氣影響，達「強烈大陸冷氣團」（台北氣象站≦12度），或「寒流」（台北氣象站≦10度）的機率皆存在。

▼今天台灣附近水氣增多。（圖／氣象局）



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氣象局指出，今天各地夜晚清晨低溫約16至18度，白天氣溫略為下降，但高溫仍然有21至25度，感受較為舒適。

氣象局說，周二、周三華南雲雨區東移影響，同時東北季風稍增強，但冷空氣不強，只有北台灣高溫略降到20度上下，其他地區變化不大，各地低溫大約在17、18度；北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，中南部平地大致為多雲，周二有零星飄雨的機率。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局預報，周四至周六東北季風減弱，台灣附近逐漸轉吹東南風，各地氣溫逐日回升，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；周日鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地天氣將有明顯轉變，氣溫明顯下降，北部及東半部有短暫雨，其他地區亦有局部短暫雨。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，周日鋒面通過、強冷空氣緊接南下，北部、東半部轉雨，氣溫驟降；下周一至下周三受強冷空氣影響，目前各國模式模擬的強度仍不一致，達強烈大陸冷氣團或寒流的機率皆存在，為期末模擬，其強度及持續時間（下周四或下周五起減弱回溫），各國模式仍在調整中，切莫急下定論。

吳德榮表示，至於春節期間的天氣變化，則更已超過電腦模式的理論極限，過早「臆測」也是枉然。