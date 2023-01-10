今全台有雨！　下波挑戰「濕冷寒流」降8℃

▲今天水氣增多。（圖／氣象局）



記者陳俊宏／台北報導

北部周日高溫降8度！中央氣象局表示，今天（10日）北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區亦有零星短暫雨。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇提醒，周六深夜到周日上半天冷鋒將掠過，北部、東半部降雨增多；周日下半天起強冷空氣南下，不排除達到強烈大陸冷氣團甚至寒流等級。

氣象局今晨對苗栗縣發布「濃霧特報」，今日清晨西半部易有局部霧或低雲影響能見度，苗栗已出現能見度不足200公尺的現象，台中能見度亦較低，請注意。

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氣象局指出，今天華南雲雨區帶來的水氣較多，加上東北季風稍微增強，北台灣天氣稍轉涼，白天高溫在20度左右，其他地方較不受影響，高溫仍有22至26度，至於各地低溫變化不大，西半部及東北部約17、18度，花東地區則是19、20度。

▼今晨0時至6時累積雨量圖。（圖／氣象局）



氣象局說，今日降雨主要以北部、東半部及中南部山區為主，這些地方出現局部短暫雨的機率高，至於中南部平地以多雲為主，少數地區偶有零星降雨。

氣象局預報，周三清晨東北季風影響，各地天氣較涼，白天起東北季風減弱，氣溫逐漸回升；北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，降雨隨時間愈晚愈減少，其他地區為多雲。

氣象局表示，周四至周六台灣附近轉吹偏南風，各地氣溫逐日回升，白天溫暖微熱，東半部及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；這段期間西半區易有局部霧或低雲影響能見度，周五、周六霧或低雲的區域擴大至金門、馬祖。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局指出，周日天氣將有明顯轉變，由於鋒面通過及大陸冷氣團南下，各地氣溫明顯下降，降雨機率提高，北部及東北部有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨。根據氣象局預報，台北市周六高溫有26度，周日剩下18度，降幅達8度。

氣象局說，下周一冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚也冷；北部、東半部及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲，高山有局部降雪機率。

吳聖宇在臉書提到，周六深夜到周日上半天將是下一波較明顯的冷鋒將要掠過，北部、東半部降雨增多，緊跟著周日下半天起由北往南會有顯著降溫發生，強冷空氣跟著深槽擺動而南下，不排除可能達到強烈大陸冷氣團甚至寒流等級。

吳聖宇分析，預期這一波冷空氣影響期間，在東北季風迎風面地區可能會有較多降雨的機會、偏濕冷，但是中南部背風面的天氣會比較好，偏向乾冷為主。