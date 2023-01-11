奉子成婚！人妻婚後「遇天菜」超苦惱...網狂勸：快離啊

▲一名人妻大婚後才遇到了自己心目中的天菜對象，讓她相當苦惱。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

結婚是人生的重要大事之一，不過有些人的婚姻卻是無法自己決定，抑或是不得已的。一名人妻大學畢業後跟男友奉子成婚，但婚後她卻遇到了自己心目中的天菜對象，讓她相當苦惱，貼文曝光後，立刻引起網友熱議。

一名網友在PTT發文透露，朋友的姊姊大學畢業後就奉子成婚，男方也沒有甚麼不好，但她卻在外面遇到了天菜對象，老公再怎麼比都不如天菜好，原PO也好奇詢問，「通常這樣是不是該離婚了？還是要挽救婚姻？」

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▲原PO指「她朋友的姊姊」遇到天菜想離婚。（圖／翻攝PTT）

貼文曝光後，立刻引起網友熱議，紛紛留言「跟天菜結婚了，下一個天菜又跑出來了」、「標準無腦結婚，可憐哪個男的」、「還沒跟老公一樣這麼長的相處磨合，怎知道是天菜？」、「人啊，別吃碗內看碗外」、「很多非家暴的外遇出軌的人都認為那個才是對的人，結果離婚後才發現其實比原本還差。基本上會接納一個為了愛情而拋家棄子的人，接納者與被接納者兩者本身就都很有問題。」

也有人留言勸離，「離婚選你愛的，反正遲早也會離」、「離啊，她老公值得更好的」、「離婚阿，她心不在老公身上了」、「離啊，反正她只愛自己，要離就快點」。

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