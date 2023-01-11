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流水席根本「主家惡夢」！過來人曝血淚流程　網秒喊＋1：真的累

流水席之亂雖暫時迎來完結，但圍繞著料理的討論卻未曾停歇。（示意圖／報系資料照）

▲流水席之亂引發網友對南部喜宴的討論。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

流水席之亂雖暫時迎來完結，但圍繞著料理的討論卻未曾停歇，尤其看似俗氣但意外好吃的流水席，更讓許多人難以忘懷。不過，一名過來人透露，自己結婚時就是辦流水席，「小時候每次吃流水席都很開心，但是當了主家後才發現原來很累」，尤其是宴席結束後，主家必須進行各種善後工作，根本是惡夢的開始。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，「20年前都是南部人的我和先生，雙方家庭都選了流水席。小時候每次吃流水席都很開心，但是當了主家後才發現原來很累。自己結婚當天被早早趕去『洞房』，所以不知道喜宴結束的後續。直到我小叔結婚，終於知道喜宴結束後才是主家惡夢開始。」

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人妻提到，「喜宴結束，我們要自己清掃街道，先把垃圾掃起來打包，然後用清潔劑刷洗街道。地上的垃圾真的包羅萬象，除了飲料酒水空瓶，更多的是瓜子蝦殼和廚餘。本來老公叫我去房間休息了（當時懷孕6個月）。我還來不及閃走，就被親戚塞了一隻掃把，而我老公已經到巷子深處幫忙了，救不了我。」

女網友表示，「等到親戚說：可以啦！我就要趕緊回房間，才進大門，就被在廚房的婆婆叫過去『包菜尾』。天啊，我以為客人都打包完了啊，婆婆洋洋得意的說：這是廚師撒畢斯多煮給我們的，包起來等一下要給誰誰誰。廚房也有幫忙打包的阿姨們，手腳很快，虎視眈眈的計算這桌上已經包好的菜尾，早就把喜歡的偷偷放在自己手邊。

（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區）

▲原PO表示，流水席根本是主家的惡夢。（圖／翻攝自毒姑九賤婆媳討論區）

貼文曝光後，不少過來人也留言「辦桌是真的蠻辛苦的，集結了親戚鄰居打掃，隔天起來路上都還有殘留一股酸臭味，我們這裡幾乎都改成在活動中心辦，不是沿路辦桌了」、「記得以前我台中大甲的舅舅結婚也是請流水席，隔天叫我們一群小孩也要去幫忙收拾殘局」、「喜喪辦桌後面家屬真的累壞了，分發後剩餘菜尾還需全數熱過一次才不會壞掉」。

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