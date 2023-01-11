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17歲少女爽中4500萬！10年後下場曝光　嘆：男人都是為錢接近我

歐洲最年輕樂透彩得主Jane Park，10年後分享過往，透露相當後悔並表示不該那麼年輕獲得大筆金錢。（圖／翻攝自Jane Park臉書）

▲歐洲最年輕樂透彩得主Jane Park，10年後分享過往，透露相當後悔，並表示不該那麼年輕獲得大筆金錢。（圖／翻攝自Jane Park臉書）

圖文／CTWANT

17歲中樂透的英國最年輕歐洲樂透彩得主帕克（Jane Park），10年後上節目接受訪問，透露「任何人都不該那麼年輕就中獎」，認為應該要調高購買彩券的年齡，並表示10年她都在應對跟蹤者、死亡威脅和媒體的關注，甚至接近她的男人都是為了錢，她也去隆乳跟整形，直言如果沒有中獎，她可能一輩子都不會去隆乳整形。

英國最年輕樂透得主帕克近日上美國電視節目《菲爾博士》(Dr Phil) ，她分享自己17歲就獲得100萬英鎊的獎金（當年約4500萬元台幣），她透露當時中獎後意外毀了她的生活，她開始面對許多問題，包含被跟蹤、收到死亡威脅，這讓一個17歲少女相當不安。

帕克透露出名後，不少男人追求她只是為了錢，甚至還會被跟蹤以及死亡威脅。（圖／翻攝自Jane Park臉書）

▲帕克透露出名後，不少男人追求她只是為了錢，甚至還會被跟蹤以及死亡威脅。（圖／翻攝自Jane Park臉書）

她直言，當時她不知道100萬英鎊的價值，因此開始大手大腳亂花錢，買了許多名牌也去整形，包含隆乳以及翹臀手術，甚至一度因為整形罹患敗血症，在醫院躺一個月才康復。雖然她不後悔她花的錢，但她也表示應該提高購買彩券的年齡，從現今歐洲的法定年齡16歲提高到18歲。

她也表示，她一直在尋找一個不愛她錢的男友，甚至厭倦買名牌商品，她一度到商店打工，透過正常工作來回歸平淡，也在2019年後開始在OnlyFans上出售自己的性感裸照來賺錢，直到她的家人提醒她，應該考慮投資把錢存入銀行，並善加利用她才得以健康度日。

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