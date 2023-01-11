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尾牙抽到特等獎！她一看秒變臉怒罵「髒東西」...釣出一票受害者

尾牙抽到特等獎…她卻秒變臉嗆「髒東西」　釣出一票受害者：妳不孤單

▲特等獎竟是與總經理合影。（圖／翻攝自微博）

圖文／CTWANT

尾牙抽獎是絕大多數員工最愛的尾牙環節，但大陸一名女子，卻在幸運抽中尾牙特等獎後變臉大罵「髒東西！」沒想到，她把髒東西Po網後竟引來無數網友憐憫，還有許多悲慘的幸運兒曬出中獎單安慰「妳不孤單」。

女子在微博曬出抽中尾牙特等獎影片，只見攤開的紙條上寫著「特等獎與總經理單獨合影」，令女子怒嗆「年會抽獎抽到了髒東西」，並抱怨同事們落井下石，稱讚她運氣真好。這段只有短短4秒的影片也立刻在陸網爆紅。

許多網友笑說，「晦氣」、「真是好大的福氣」、「抽到的第一時間就應該撕掉了，假裝不知道」、「有什麼臉弄這種特等獎」。另有人懷疑「真的有公司這樣搞下頭的嗎」，結果引來大批網友回應「我們領導還真想弄這個」、「我朋友公司有人抽到跟總經理吃飯」。但也有人突然盲點表示「如果是馬雲、王健林等級的，我願意」。

還有許多「同道中人」曬出自己的特獎券，有跟原Po類似的「單獨與董事長合影」、「與高工或直屬領導餐敘1次」、「與CEO共進午餐1次」，還有看似實用卻不好用的「（有使用期限）遲到1次券」，以及充滿小確幸的「帶薪休假1小時」。

▼「同道中人」紛紛曬出自己的特等獎。（圖／翻攝自微博）

「同道中人」曬出自己的特等獎。（圖／翻攝自微博）

「同道中人」曬出自己的特等獎。（圖／翻攝自微博）

「同道中人」曬出自己的特等獎。（圖／翻攝自微博）

「同道中人」曬出自己的特等獎。（圖／翻攝自微博）

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