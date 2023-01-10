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蘇貞昌出席貫理平鎮廠智慧生產線成果展示　肯定自創品牌名揚國際

▲蘇貞昌出席貫理平鎮廠智慧生產線成果展示

▲蘇貞昌出席貫理平鎮廠智慧生產線成果展示。（圖／行政院提供）

記者楊淑媛／桃園報導

行政院長蘇貞昌10日出席「貫理工業平鎮工廠智慧生產線成果展示」表示，政府為鼓勵臺商回臺投資，特別提高誘因，推出「中小企業加速投資行動方案」，而貫理公司也把握機會，投資10億在桃園建立平鎮二廠，設置最先進設備，推動智慧化升級轉型，並獨創自有品牌，創造更多的經濟產值及就業機會。

蘇院長指出，政府把握美中貿易摩擦時機，因勢利導，導引臺商及資金回臺，根據投資臺灣事務所近3年成果統計，我國迄今已吸引1,305家以上企業在臺灣投資，投資總額超過新臺幣1.9兆元，並創造14萬個以上就業機會，而貫理公司正是其中成功的企業之一。他此行在參觀該公司智慧生產線成果展示的過程中，見證江明衛董事長卓越的經營成效。

▲蘇貞昌出席貫理平鎮廠智慧生產線成果展示

而政府也推出「中小企業加速投資行動方案」，提高臺商投資臺灣的誘因，而貫理公司也把握機會，投資10億元在桃園建立平鎮二廠，設置最先進的設備，鼓勵智慧化升級轉型。此外，貫理公司也自創「晶鑽標準」品牌，深獲美加地區前10大保險公司認可，成為指定品牌。

臺灣雖然腹地面積不大，但卻人才濟濟，例如貫理公司即能把握機會獨創自有品牌，且開發的產品亦禁得起檢驗，在激烈的國際競爭環境中出頭天；更難能可貴的是，該公司根留臺灣，使用國產機械設備進行生產，並配合政府政策，加速投資臺灣，殊值肯定與鼓勵，也讓政府更有信心，繼續推動促進產業發展的相關政策。

蘇院長強調，政府想方設法，要讓臺灣的產業和人才都能根留臺灣，以創造更多的經濟產值及就業機會，讓臺灣在世界不但占有一席之地，而且一直能出人頭地。蘇院長並由貫理公司江峻男總經理導覽，聽取該公司及產品簡介，並與江明衛董事長等貴賓合影後，在李金興協理解說下，觀賞「智慧保險桿沖壓生產線」運作情形。

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