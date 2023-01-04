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烏狂射「昂貴導彈」擊落廉價無人機　紐時曝俄背後盤算：戰術變了

▲▼在烏克蘭哈爾科夫發現伊朗製Shahed-136無人機殘骸。（圖／路透）

▲烏克蘭哈爾科夫發現的伊朗製Shahed-136無人機殘骸。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》3日以「烏克蘭持續擊落俄羅斯無人機，但代價高昂」為題報導，俄軍已經改變戰術，越來越頻繁趁著夜間沿聶伯河（Dnipro River）低空發射廉價無人機，使之更難偵測。雖然烏克蘭持續發射導彈擊落無人機，且技術日益純熟，但長期而言卻會付出高昂成本，「隨著時間推移，真正贏家可能會是花費較少的國家」。

烏克蘭空軍發言人3日表示，在新年的周末，他們擊落俄軍發射的80架無人機，達成前所未有的戰果。但一些軍事專家指出，基輔擁有的許多防禦型武器，例如地對空導彈，成本遠遠高過無人機。長期來看，成本不平衡的狀況正在加劇，這可能對莫斯科有利，也是克里姆林宮的如意算盤。

▲▼ 伊朗製造的自殺式無人機Shahed-136。（圖／路透）

▲伊朗製自殺式無人機Shahed-136。（圖／路透）

烏克蘭諮詢公司「Molfar」估算，去年9月起，俄軍針對烏克蘭基礎設施發射約600架無人機，還伴隨多次導彈攻擊，切斷電力、暖氣及供水。負責人斯塔羅西克（Artem Starosiek）指出，使用一枚導彈擊落一架無人機的成本，是發射一架無人機的七倍。

其他專家也表示，去年10月起，莫斯科日益依賴伊朗製Shahed-136自殺無人機，這是相對簡單又便宜的設備，生產成本最低僅需2萬美元。但是，發射一枚地對空導彈成本卻高得多，從蘇聯S-300的14萬美元至美國「國家先進防空系統」（NASAMS）的50萬美元不等。

▲▼烏克蘭警方17日在基輔射擊俄羅斯無人機。（圖／路透）

▲基輔警方試圖射擊俄羅斯無人機。（圖／路透）

儘管如此，若想評斷「使用導彈擊落無人機」是否明智，並沒有那麼簡單。

華府智庫「戰爭研究所」（ISW）分析師巴羅斯（George Barros）猜測，烏克蘭正在佈署更複雜昂貴的防空系統，保護敏感及關鍵基礎設施。斯塔羅西克舉例說明，擊落一架無人機的成本，遠低於修復一座被毀發電廠。此外還有人的因素，因為這樣做的話「人民還能夠活下去」。

此外，不僅俄羅斯改變戰術，烏克蘭總統澤倫斯基也在2日警告，莫斯科計畫利用無人機進行持久戰，讓烏克蘭精疲力盡。烏軍也意識到西方可能對軍事援助感到厭倦，因此正在調整戰術。英國智庫查塔姆研究所（Chatham House）顧問布爾格（Mathieu Boulegue）解釋，基輔的一部分新戰略是打擊俄國深處領土的軍事基地，旨在增加威懾能力，減輕防空系統壓力。

 
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