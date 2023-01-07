南韓軍方慢半拍！「遲6分鐘」才發現北韓無人機入侵　首都軍不知情

▲北韓曾於2017年6月派出無人機潛入南韓，甚至還偷拍位於慶尚北道星州郡的薩德系統基地。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

北韓（朝鮮）去年12月26日上午派出5架無人機侵擾南韓領空，不僅一路進犯京畿道坡州、金浦，甚至還進入首爾北部，疑似飛入禁飛區偷拍龍山總統辦公室。對此，媒體採訪發現，當初雷達於上午10時19分探測北韓無人機南下，然而直到上午10時25分南韓軍方才發現無人機越過軍事分界線，中間相差6分鐘。

根據《韓聯社》、《News1》，北韓無人機入侵事件爆發以後，南韓軍方在聲明中表示，首次發現北韓無人機的時間點為上午10時25分，然而由聯合參謀總部所主導的「戰備態勢檢閱」調查後發現，其實南韓陸軍第1軍團的自行式預警雷達TPS-880K早就於上午10時19分偵測到北韓出現無人機的航跡。

直到上午10時25分，雷達才再度確認北韓5架無人機已經越過軍事分界線（MDL）。

南韓聯合參謀本部關係人士表示，「10時25分為雷達探測相關人員首次意識到無人機入侵的時間。戰備態勢檢閱室（國防部所屬）複讀雷達影像的結果，早從10時19分就已經有無人機的航跡了。」

報導指出，由於入侵南韓領空的北韓無人機屬於2公尺的小型無人機，在雷達判讀上的大小幾乎與氣球、鳥群無法區分，因此雷達操作人員很有可能一開始雷達判讀到無人機出現在北韓區域時並未多加注意，直到無人機持續南下才開始重視，或是雷達操作人員無法識別航跡。

韓媒《SBS News》獨家報導，在北韓無人機越過軍事分界線、通過南韓京畿道坡州與金浦之間的漢江，並一路飛向首爾時，負責防禦首爾的首都防衛司令部在將近1個小時內毫不知情，原因是陸軍第1軍團、聯合參謀本部並未將北韓無人機相關情報傳達給首都防衛司令部，直到11時30分首都防衛司令部才透過探測雷達掌握消息。

《SBS News》指出，若首都防衛司令部早一步透過第1軍團、聯合參謀本部得知北韓無人機入侵的消息，就能儘早為監測、擊落等工作進行更多準備。

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