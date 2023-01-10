台灣男大陸病逝無人辦後事　警海撈數百筆資料...助亡者落葉歸根

▲警方比對全國500多筆同名者及入出境檔案，協助病逝上海台灣民眾落葉歸根。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／新北報導

汐止警方在去12月中旬，接獲中國大陸1名男子陳情，指稱有位台籍友人陳男（57歲）病逝於上海市，該男打算完成亡友完成落葉歸根心願，要將他遺體運回台灣，卻苦無其在台親屬的聯繫資料，該男憑藉記憶中「曾聽聞友人居住於新北市汐止區」，因此跨海請求警方協助。

警方接獲陳情後，展開協尋家屬作業，但大陸的陳情人僅提供死者姓名、以及2張日常生活照片，經查全台與死者同姓名者竟有500多人，如何從中過濾出死者身分，成為協尋最大的難題。

汐止警方試圖聯繫對案陳情人，詢問更多相關身分細節，卻苦於二地聯繫不易，利用電子郵件及撥打電話，都無人回應。汐止警方擴大檢索範圍，透過過濾台灣國民入出境紀錄，比對近年往返大陸之數百名台灣民眾照片，過濾出二名與陳情人提供線索相似之人，之後再透過陳情人臉書，總算與大陸熱心民眾取得聯繫，這才確認其身分。

原本警方以為連絡上陳姓死者家屬就順利完成任務，但卻再逢難題，警方調查亡者戶籍資料，發現陳男雙親都已過世，也無同住家人，戶籍地址已空屋無人居住。

為讓陳能夠落葉歸根，警方動員轄區派出所多名同仁，前住陳男住家附近做地毯式查訪，經警方多日努力下，獲知陳還有一名旅居國外的弟弟，警方連絡上他後，對方也全權委託一名蘇小姐協助處理哥哥後事。

蘇小姐表示，陳男離家失聯數十年，家人不知他的去向，陳男胞弟得知噩耗萬分悲慟，但感謝警方熱心、這才讓讓亡者落葉歸根順利回歸故鄉；汐止警方表示，民眾的小事就是警方的大事，積極為民服務是警方日常工作，能夠讓死者回歸故土，同仁也頗感欣慰。

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