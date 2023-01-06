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大陸 大陸焦點 特派現場

陸民航局：春運港澳台航班增加　浦東飛台灣日均8班

▲上海浦東機場,新冠肺炎,疫情。（圖／CFP）

▲上海浦東機場。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

春節臨近，中國大陸台商返台需求大增，大陸民航局官員表示，隨著防疫政策進一步優化，預計民航旅客運輸量有望出現明顯增長，以上海浦東機場為例，1月8日至31日期間，台灣航線日均8班，有較大幅度的增加。

大陸民航局總飛行師萬向東在記者會上提到，民航局一直支持航空公司在滿足內地與香港、澳門特別行政區間航空運輸安排及備忘錄有關規定的基礎上，根據市場需求，有序開通內地通航點至香港、澳門航線，「同時，我們也積極與港澳台民航主管部門溝通協調，保障港澳台航線客貨運輸正常。」

萬向東說，2022年，民航局已頒發和換發16個香港航線經營許可（涉及15家內地公司和1家香港公司）和3個澳門航線經營許可（涉及2家內地公司和1家澳門公司）。

▲上海浦東國際機場。（圖／CFP）

根據大陸民航局統計，截至1月5日，已批復春運期間港澳台地區航線客運航班計劃13230班，涉及186條航線，47個大陸通航點，28家航空公司每周安排2331班客運航班。

萬向東指出，春運期間，隨著港澳台地區入境大陸防疫政策的進一步優化，地區航線旅客出行需求將進一步釋放，預計民航旅客運輸量有望出現明顯增長，「民航局將積極引導航空公司在確保運行安全、做好疫情防控的前提下，合理科學規劃地區航線航班計劃，滿足人民群眾涉及地區航線的出行需要。」

萬向東還說，以浦東機場為例，1月8日至31日期間，浦東機場港澳台地區日均起降客運航班30班，其中，香港航線日均10班；台灣航線日均8班；澳門航線日均12班，均有較大幅度的增加，「後面隨著市場需求的增加，相信航班量還會有增長。」

▲留學生,美國,浦東機場,上海。（圖／CFP）

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