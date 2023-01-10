波索納洛「腹痛躲美國」病床照曝光！　證實可能提早返巴西就醫

▲巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）。（圖／翻攝自推特／@jairbolsonaro）



記者張方瑀／綜合報導

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）的部分支持者9日闖入國會大廈，目前已有1500人遭逮捕，而波索納洛本人則在美國佛州因「腹痛」住院，他10日也在社群上曝光病床照，且有可能提早返回巴西就醫。

根據CNN、BBC報導，波索納洛9日因腹痛被送往美國佛州奧蘭多附近的一間醫院，事實上在他2018年被刺傷後，就時常出現腹痛的症狀。他的妻子米雪兒（Michelle Bolsonaro）在Instram上證實，他因為腹部不適正在接受觀察。

消息人士透露，波索納洛的症狀並不嚴重，沒有立即性的危險也不用開刀；他本人受訪時也指出，原訂會在美國待到1月底，但現在計畫提早返回巴西就醫，「在巴西，醫生知道我因為刺傷而有腸阻塞的問題。」

波索納洛是在現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）就任典禮前48小時飛往美國，而他現在是持有美國發給國家元首的簽證。美國民主黨議員卡斯特羅（Joaquin Castro）就表示，美國不應該庇護一個「煽動國內恐怖主義」的人，應立刻把他送回巴西；目前美國政府尚未對此做出回應。

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