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「全美第一」美少女來啦！甜美一笑引男粉暴動　舉牌狂吼如餓狼

▲▼美國20歲女大生奧莉薇亞（Olivia Dunne）。（圖／翻攝自IG／livvydunne）

▲美國20歲女大生奧莉薇亞（Olivia Dunne）。（圖／翻攝自IG／livvydunne，下同）

記者張方瑀／綜合報導

美國20歲女大生奧莉薇亞（Olivia Dunne）擁有一頭飄逸金髮和甜美臉蛋，身為體操選手的她還有著超火辣身材，更擁有「美國第一美少女」稱號，讓她瞬間在社群上爆紅，不管到哪出賽，都會引來一票男粉絲如「餓狼」般狂吼追隨。不過，這也讓其他選手感到相當困擾。

▲▼美國20歲女大生奧莉薇亞（Olivia Dunne）。（圖／翻攝自IG／livvydunne）

▲▼美國20歲女大生奧莉薇亞（Olivia Dunne）。（圖／翻攝自IG／livvydunne）

奧莉薇亞是美國路易斯安那州立大學（Louisiana State University）體操隊的選手，不過擁有亮麗外型的她，已經擄獲全美少男的心，光是Instagram追蹤人數就超過270萬人，讓他在比賽之餘，也會在社群po出許多辣照維持知名度。

不過，爆紅的代價就是讓許多男粉如「餓狼」般追隨，只要是有奧莉薇亞參賽的場合，就會看到一群男粉手拿各種標語、堵在場館門口、猛嗆其它校隊，還會瘋狂大吼「我的莉薇（Livvy）」、「不要拖累莉薇」，讓其他隊友和選手感到相當困擾。

奧莉薇亞8日則在推特發文緩頰，「我將永遠感謝你們的支持，但如果你們來觀賽，我想請你們尊重其他體操運動員和整個體操界，因為我們只是在做我們的工作。」

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