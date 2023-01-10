巴西國會暴亂逾1500人被捕　總統魯拉怒斥：恐怖份子行為

▲超過1500人被捕。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

巴西8日發生前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）支持者暴亂，9日累計已有逾1500人被捕，現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）痛斥暴徒是「法西斯份子」，對國家做出「恐怖份子的行為」，誓言懲罰暴徒。與此同時，卸任前就跑到美國的波索納洛因為腹痛，已送進佛州一間醫院接受治療。

因政治傾向與做法相似，也與川普關係親近的波索納洛被暱稱為「巴西川普」，此次他的支持者闖入位於巴西利亞的國會、總統府和最高法院的暴力行為，也被稱為「巴西版國會暴亂」。事件爆發後，8日晚間在巴西最大城市聖保羅街頭出現大批遊行示威群眾，他們全都上街表達對民主價值的支持，嚴厲譴責暴徒行為。

▲巴西總統魯拉震怒。（圖／路透）

綜合外電報導，巴西最知名的街道「保利斯塔大道」（Paulista Avenue，又譯聖保羅人大道）因此「被封街」，群眾們湧入該區域，大聲唱歌、跳舞，共同發聲要求正義，現場活動受到外媒關注，民主的團結與活力在夜晚盡情展現。不過也有大批警力在現場維持秩序，以防任何擦槍走火，空氣中存在一絲緊張的氣氛。

▲聖保羅湧現群眾支持民主價值。（圖／路透）

魯拉8日在外地勘災現場怒斥暴徒為「法西斯份子」，暴亂發生在他就任僅一周後，他誓言要讓所有暴徒受到制裁。波索納洛去年10月以些微差距輸給魯拉，他的支持者無法接受選舉結果，認為存在舞弊情況，他本人則在今年元旦卸任之前就先搭機落跑到美國，至今尚未歸國，9日更傳出因為腸阻塞問題引發腹痛，在佛羅里達州被送醫治療。他患有腸阻塞原因，是2018年競選活動期間遇刺所留下的後遺症。

巴西司法部長迪諾（Flavio Dino）表示，逮捕的暴徒人數眾多，已出動40輛大巴士運送。暴亂暫告落幕，他說清潔人員正在掃除現場碎滿地的玻璃，國會一樓幾乎每片玻璃都被暴徒破壞，必須進行全面更新。