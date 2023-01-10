綠民代批林明溱：又老又黑　「把南投當家族政治禁臠」

▲南投縣前縣長林明溱。（資料照／翻攝自林明溱臉書）

記者呂晏慈／台北報導

南投縣立委補選將於3月4日登場，民進黨徵召競選縣長失利的蔡培慧，對戰國民黨籍的前縣長林明溱。民進黨台北市議員簡舒培10日批評，為了卡住位置不讓年輕世代接棒，國民黨吃相一個比一個難看，既得利益者林明溱當完縣長選立委，把南投當成家族的政治禁臠，原來「萬年國代」還沒走入歷史；民進黨高雄市議員林智鴻也說，林明溱任內下屬瀆職、心腹涉賄、兒子做黑官等爭議不斷，痛批「又老又黑」的人還繼續霸佔位置。

簡舒培表示，林明溱縣長卸任時才表態「不會再選」，結果過不到兩個禮拜，就接受徵召參與南投立委補選；而在台北市，國民黨立委林奕華寧可犧牲市民，讓他們1年沒有民意代表服務，讓台北市民1個多月沒有副市長，也要卡住立委的位置，沒收這場應該要有的補選。

簡舒培批評，林明溱要讓兒子林儒彬接棒，結果在國民黨內初選民調，墊底的就是林儒彬，眼看兒子無法獲得提名，林明溱火速改口接受徵召，嘴上喊的是「大局為重」，但林明溱之心路人皆知，擔心的就是怕其他黨內新秀參與補選，若成功選上了，就無法完成林家的政治接棒。

此外，林智鴻也指出，林明溱任內「下屬瀆職、心腹涉賄、兒子做黑官」爭議不斷，林自己也曾在2002年因賄選被判有罪，雖獲緩刑但事證明確，國民黨不提名清白參政的年輕人，卻讓這種「又老又黑」的人繼續霸佔位置，證明了什麼「世代交替、排黑」，在國民黨「攏是假」。

林智鴻酸說，林儒彬民調表現最差，支持度僅蔡培慧的一半再多一點，「哪怕縣長任內用盡政治資源，讓兒子入鏡拍政府廣告，又在活動中親自大力拉抬，林儒彬依然扶不起來，為了政治香火，其他想參選的在地青年只能乾瞪眼、敢怒不敢言。」