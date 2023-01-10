打炒房不打房！管碧玲：不影響正常交易　「住宅不是投資商品」

▲立法院會三讀修正《平均地權條例》。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會10日三讀修正《平均地權條例》部分條文，明定若炒房明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利，最高可處新台幣5000萬元罰鍰，限期未改善者，可連續處罰。民進黨立委管碧玲於三讀後發言表示，住宅是用來居住，而非是用來投資炒作的商品，只要國人理解這一點，就能充分理解這次修法的意義，這次修法不會影響市場正常交易，長期而言將有助於引導市場回歸穩健發展，並保障居住正義。

此次修法共有5大重點，包括限制預售屋、新建成屋簽約後，原則不得換約轉售，亦明確定義不動產炒作行為與罰則，同時建立違規檢舉獎金制度，並規範管制私法人購屋、解約申報登錄等規定。法案三讀後，包括民進黨、民眾黨、時代力量立委依序上台發言，但無國民黨立委登台發言。

管碧玲表示，修法是台灣房市發展的重要里程碑，也是邁向居住正義的重要里程碑，從過程引起產業界的關注程度，顯示政府這次修法，已經深度介入市場的商業邏輯，被說成「下手很重」，但是她要說明，本次修法的重點仍然在「打炒房不打房」，守住打炒房、顧產業的底線。

管碧玲說，這次修法的重點包括：第一，禁紅單亂哄抬，限制預售屋與新成屋的契約讓與或轉售，第二，炒作重罰最高5000萬，罰到「無利可圖」，第三，增加公眾參與與監督，檢舉惡質炒作給予獎勵，第四，預售屋更透明，解約申報限期登錄，第五，防私法人炒宅，許可合理使用，禁止短期交易，此外，此次修法也配合修正地價評議委員會的組織，刪除了民意代表。

民眾黨立委張其祿表示，此次修法是居住正義非常重要的一步，這次只是遲來的正義，希望讓房子回歸為「住」的本質，在正確的軌道上進行，而不是讓高房價變成台灣的國安危機。

時代力量立委陳椒華表示，感謝朝野立委支持修法，台灣貧富差距越來越大，有資金的人操作買空、賣空預售屋，讓有成家立業需求的國民有更大的經濟負擔，讓青年變成「窮忙族」，買不起房也拒婚怕生，過去官員把房地產業當作經濟發展的火車頭，是非常重大的錯誤，未來應該持續改革，確保台灣社會的居住正義。