東森用愛加菜！捐新北市府500份佛跳牆助弱勢家庭過好年

▲東森購物總經理彭鴻珷(右2)偕同行銷廣宣部副總洪茂光(左1)出席新北市政府《東森年菜送暖讓愛團圓》捐贈儀式，並由新北市副市長劉和然(左2)代表受贈，新北市社會局長張錦麗(右1)及家戶代表蔡先生(圖中)表示感謝。(圖／記者湯興漢攝，以下同)

記者林璟倩／新北報導

農曆春節前夕，東森購物響應「新北市好日子愛心大平台」特別捐贈價值百萬的豪華版佛跳牆為弱勢家庭加菜，今(1/19)上午東森購物總經理彭鴻珷出席新北市政府《東森年菜送暖讓愛團圓》捐贈儀式，並由新北市副市長劉和然代表受贈，讓500份愛心年菜透過新北市社會局直送至全市29區的新住民及弱勢家庭餐桌，陪伴大家圍爐過好年。

▲東森購物特別準備「東森嚴選阿一鮑翅參肚頂湯佛跳牆豪華組」，並提供特規的湯汁加量版，方便弱勢家庭在過年期間復熱食用。

今日捐贈儀式中，新北市社會局特別邀請家戶代表蔡先生一同參與，生活和經濟壓力交迫的蔡先生表示相當感謝東森年菜，讓他們一家可以過好年。事實上，此次年終送暖行動，就是東森購物2022年底在雙11慶典中邀請會員一起參與寒冬助老計畫，每筆消費提撥營業額11%捐助政府及社福單位用以關懷弱勢長輩及家庭。

▲東森購物總經理彭鴻珷(左)代表捐贈百萬年菜支票由新北市副市長劉和然代表受贈。

彭鴻珷表示，秉持東森集團總裁王令麟長期堅持「東森做生意也要持續做公益」的精神，送愛至全台各個角落不停歇。每到農曆年前都會捐贈年菜照顧弱勢家庭，過去曾送過鯧魚、年菜組等，考量今年農曆年期間天氣較冷，特別準備「東森嚴選阿一鮑翅參肚頂湯佛跳牆豪華組」，並提供特規的湯汁加量版，方便弱勢家庭在過年期間復熱食用，暖心又暖胃。

彭鴻珷進一步指出，一般民眾都很有愛心，但物資及善款的捐助是否有效運用更是大家最關心的事，透過新北市政府的愛心大平台可以將資源直送到最需要幫助的人手上更讓大家安心，而東森購物經常號召會員一起做公益，並透過相關報導及記錄讓會員了解自己的善心確實有被好好運用。

▲劉和然回贈侯友宜事長題字之「兔吉利來」新北春聯作為祝福。

劉和然說明，照顧弱勢是公部門的職責所在，但政府資源有限，需要各界的愛心共同努力，因此新北市長侯友宜傾力整合資源成立「新北市好日子愛心大平台」是關懷協助新北市民弱勢需求的大平台，自108年6月開辦以來共計媒合超過40億的善款及物資。東森集團就是新北在地企業，已經連續4年捐贈豐盛年菜照顧弱勢民眾，並透過平台就累計捐贈新北超過964萬的善款及物資，其他關鍵時刻提供動員及協助更是不遺餘力，非常感謝東森對新北市民的支持與照顧。