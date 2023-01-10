尪辦好市多會員「副卡給她」　小姑急叩開罵！網轟爆...卻破1盲點

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

最近因流水席掀起的「姑嫂大戰」，引爆熱烈回響，事實上姑嫂間的紛爭並不在少數。就有人妻表示，最近先生辦了好市多會員，並把副卡給她，怎料小姑為此大動肝火，甚至特地打電話來嗆聲，讓她錯愕不已。

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文表示，「小姑不高興地來電指責，為何她哥哥（我先生）付費辦了好市多的會員卡，副卡竟是給太太，而不是給小姑用。」

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這番話令人妻哭笑不得，表示辦卡費用是他們自己出的，沒花到小姑半毛錢，不解她為何一副理所當然地，反過來把氣出在她身上。

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者陳涵茵攝）

對此，網友們紛紛回應，「小姑這是什麼邏輯？莫名其妙」、「關她屁事？自己不會去辦嗎？」「她一定還沒結婚」、「頭腦進水嗎？」「叫她去吃屎」、「應該先問問媽媽，為什麼只有生腦給哥哥」；但也有人猜測，「可能單純認為採買你們夫妻會一起去，所以用不到兩張卡吧，我家就是這樣，另一張給婆婆，讓他們自己採買。」

還有人笑看小姑的無理行徑，建議原PO「跟小姑說有需要代購嗎？買越多省越多唷！代購費好說」、「拿600出來分擔年費，副卡就辦她啊，使用者付費不懂嗎」、「要拿副卡就付一半的年費」、「我家是小姑辦主卡，我們副卡，然後我們付一半卡費給小姑他們。因為夫妻可以一起出動，用一張就可以了，另一張可以賣給親人，所以妳可以建議小姑付妳錢，再給她副卡」。