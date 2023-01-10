　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

流水席「鬧翻關鍵」是他！一票逆風酸小姑：你哥娶其他人也不好過

▲結婚,新娘（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲準人妻喊話退婚。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

自稱「輔大陳若儀」的準人妻因嫌棄流水席、酸夫家是鄉下人，讓未來小姑氣得開戰，最後雙方連婚都不結了。「流水席之亂」讓多數網友站邊挺男方、準小姑，不過就有網友逆風表示，結婚是夫妻兩個人的事情，雖然女方不禮貌，但辦婚宴前，男方家人一直插手，大家真的能接受？

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文，直呼「婚姻不就是夫妻兩個人的事情嗎？」假設婆家、娘家不斷干涉，大家真的能接受嗎？最近很紅的「流水席之亂」，他覺得夫妻倆開心就好，「我就問了，你們結婚時，家人一直在旁邊幫你們做選擇，你想要的卻不能有，你們真的開心嗎？你們還願意娶／嫁嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，女方說的話確實很不禮貌，但假設女方妥協、嫁了，事後卻一直在男方面前說「我嫁給你，沒有一個我想要的婚禮，你也什麼都不能滿足我，連婚禮還要你妹這個外人來干涉」，這是男方家人願意看到的嗎？與其這樣，倒不如照著女方意思做，婚後也不會牽扯到其他人。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

原PO直言，如果他是女方，遇到這種問題時，他也會選擇不嫁並分手；若他是男方，就會聽女方的決定，讓對方開心嫁給自己，再不然就是不娶並分手。他最後也說，這件事會吵這麼久，不就是因為男方堅持娶這個女生嗎？「哥哥的想法就那麼堅定了，那個妹妹就不用操心了吧？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不要人家干涉就自己出錢a」、「講得不錯a，要照新人的方式辦喜宴，那費用新人自己承擔a」、「男生南部辦一場辦桌，女生北部辦一場飯店，其實就可以了啊」、「如果都是花夫妻倆的錢，那他們開心就好，但花到長輩的錢，還要人家把房子登記給她，這就不要臉了」、「如果結婚是兩個人的事，怎會有婆媳、姑嫂、翁婿的紛爭問題呢」。

還有些網友直呼，「感覺你是Kelly a（指準人妻）」、「不要以為你文章沒有打a，大家就不知道你是Kelly a」、「我也覺得她就是新娘Kelly」、「莫非你就是a」、「是不是特地修改a習慣幫自己說話」。

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲▼網友看法不一。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

▲▼ 。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

此外，無緣的小姑昨天發文說，「我想我哥這個婚應該是結不成了」，雖然知道很多人會覺得身為妹妹的她不該插手，但她真的覺得買房是大事，「這真的說不過去！」

底下雖有網友力挺，但也有些人認為，「雞婆、毒菇」、「可能你在很多網友眼中是個正義好妹妹，但在我看來，就算沒了這女友，以後你哥娶其他女人也不會好過」、「我覺得你問題也蠻大的，你應該也不會希望有這種小姑」、「你會榮登超級毒菇第一名」。雖然「流水席之亂」已告一個段落，但也有網友認為，這或許只是創作文，不必太認真。

 ►150抽衛生紙「一包11元」　激殺抗漲專區買好買滿

ET快訊
快訊／中國反擊了！　突宣布「停發南韓旅客短期簽證」
流水席之亂「一票逆風」酸小姑：你哥娶其他人也不好過
狂打7劑還是確診！　他4張防疫險「卯死了」
LIVE／流水席人妻不結了！Kelly a身世曝光　小A辣5
快訊／戴資穎新年第一勝！　僅花24分鐘
流水席之亂「有貓膩」！　她提4點質疑：明顯是男生寫的
6顆蛀牙「報價11萬」！他改找老牙醫…100元解決了

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「輔大陳若儀」掀流水席之亂！他諷：全台8~9成女生都是Kelly a

高雄8測站空氣品質亮紅燈！環保署：中南部擴散條件差

尪辦好市多會員「副卡給她」　小姑急叩開罵！網轟爆...卻破1盲點

打破酒精瓶！老檜木化妝台「慘變一片白」　她敷1物竟成功救回

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了　網見症狀：真猛

春節連假台灣好行電子票證乘車　墾丁快線+大鵬灣琉球線僅半價

搶國際客！觀光局將推「促銷優惠」第一季上路　2類人旅遊領補助

他坐捷運見這1幕　氣轟「台灣人不會搭」！鄉民點頭：去日本就知丟臉

10年老會員都不知！好市多「1收納神物」被讚爆　網揭真實用途

過年塞車久坐　物理治療師提供撇步預防「經濟艙症候群」

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

王鶴棣沒唱出《訣愛》：我不配！　合作Faye詹雯婷《我們的愛》燃炸

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

「輔大陳若儀」掀流水席之亂！他諷：全台8~9成女生都是Kelly a

高雄8測站空氣品質亮紅燈！環保署：中南部擴散條件差

尪辦好市多會員「副卡給她」　小姑急叩開罵！網轟爆...卻破1盲點

打破酒精瓶！老檜木化妝台「慘變一片白」　她敷1物竟成功救回

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了　網見症狀：真猛

春節連假台灣好行電子票證乘車　墾丁快線+大鵬灣琉球線僅半價

搶國際客！觀光局將推「促銷優惠」第一季上路　2類人旅遊領補助

他坐捷運見這1幕　氣轟「台灣人不會搭」！鄉民點頭：去日本就知丟臉

10年老會員都不知！好市多「1收納神物」被讚爆　網揭真實用途

過年塞車久坐　物理治療師提供撇步預防「經濟艙症候群」

立陶宛國會訪團遭反對派質疑　外交部：正常互動交往

整形女D罩杯美胸突然爆開　她驚見「胸部破2個大洞」流噁膿走山

快訊／中國反擊了！宣布「停發南韓旅客短期簽證」

「8分鐘電擊10次」像被車撞！台大領先全台　合併手術解決2心臟問題

弱勢女學生全身骨折躺床過年　暖警轉介基金會伸援手贈急難金

另類棒球交流競賽週末開打　中、韓少棒以球會友

外交部譴責共軍軍演挑釁　「台灣堅守防線不會退讓」　

「輔大陳若儀」掀流水席之亂！他諷：全台8~9成女生都是Kelly a

遭哥哥5度猥褻摸下體　少女不忍了提告！老爸竟怪她沒先喬好

研華去年全年營收687億元、年增17.27%創新高　樂觀看待今年營運

生活熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

孩6顆蛀牙要花11萬！改找老牙醫…100元解決了

過年「財運旺炸4生肖」！獎金領到手軟

3生肖「癸卯兔年走大運」！專家：錢潮滾滾來

今全台有雨！　下波挑戰「濕冷寒流」降8℃

流水席之亂99%是操作！她眼尖揪出「1破綻」

最美農婦？彰化土雞場「彎腰撿雞蛋」畫面曝

大葉大學爆掏空！上百人轉學　吃的喝的全他賺

下波全台有雨！恐寒流「大跳水」　最凍時間曝

更多熱門

相關新聞

一早又見流水席戰文　眾人轟1點：很low

一早又見流水席戰文　眾人轟1點：很low

「流水席之亂」引來大票看戲群眾，一系列貼文幾乎都出現在臉書「匿名2公社」，今（10）日上午則有人發文，「為什麼一定要流水席？尊重一下可以嗎？」引來一票網友開砲、大翻白眼，「男方那邊都說落幕了還吵什麼？不管是公主本人發文，還是跟風的都一樣」、「好啦！都完結篇了，不要再流水席了。」

流水席之亂99%是操作！她眼尖揪出「1破綻」

流水席之亂99%是操作！她眼尖揪出「1破綻」

婚宴辦在哪吵翻！律師曝這3種喜宴印象最深刻

婚宴辦在哪吵翻！律師曝這3種喜宴印象最深刻

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

嗆「流水席」剩菜吃廚餘　準新娘錯了！「打包」才是潮流

嗆「流水席」剩菜吃廚餘　準新娘錯了！「打包」才是潮流

關鍵字：

流水席小姑匿名2公社

讀者迴響

熱門新聞

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

她想賣8.1萬鑽戒！聽銀樓老闆開價傻了

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

當自己家！房客大改造　對比太驚人

流水席之亂狂燒「人妻不結了」

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

D奶辣妹尾牙場熱舞！正面曝光嚇壞一票人

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面