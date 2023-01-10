流水席「鬧翻關鍵」是他！一票逆風酸小姑：你哥娶其他人也不好過

▲準人妻喊話退婚。（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

自稱「輔大陳若儀」的準人妻因嫌棄流水席、酸夫家是鄉下人，讓未來小姑氣得開戰，最後雙方連婚都不結了。「流水席之亂」讓多數網友站邊挺男方、準小姑，不過就有網友逆風表示，結婚是夫妻兩個人的事情，雖然女方不禮貌，但辦婚宴前，男方家人一直插手，大家真的能接受？

這名網友在臉書社團「匿名2公社」上發文，直呼「婚姻不就是夫妻兩個人的事情嗎？」假設婆家、娘家不斷干涉，大家真的能接受嗎？最近很紅的「流水席之亂」，他覺得夫妻倆開心就好，「我就問了，你們結婚時，家人一直在旁邊幫你們做選擇，你想要的卻不能有，你們真的開心嗎？你們還願意娶／嫁嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO坦言，女方說的話確實很不禮貌，但假設女方妥協、嫁了，事後卻一直在男方面前說「我嫁給你，沒有一個我想要的婚禮，你也什麼都不能滿足我，連婚禮還要你妹這個外人來干涉」，這是男方家人願意看到的嗎？與其這樣，倒不如照著女方意思做，婚後也不會牽扯到其他人。

▲臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

原PO直言，如果他是女方，遇到這種問題時，他也會選擇不嫁並分手；若他是男方，就會聽女方的決定，讓對方開心嫁給自己，再不然就是不娶並分手。他最後也說，這件事會吵這麼久，不就是因為男方堅持娶這個女生嗎？「哥哥的想法就那麼堅定了，那個妹妹就不用操心了吧？」

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「不要人家干涉就自己出錢a」、「講得不錯a，要照新人的方式辦喜宴，那費用新人自己承擔a」、「男生南部辦一場辦桌，女生北部辦一場飯店，其實就可以了啊」、「如果都是花夫妻倆的錢，那他們開心就好，但花到長輩的錢，還要人家把房子登記給她，這就不要臉了」、「如果結婚是兩個人的事，怎會有婆媳、姑嫂、翁婿的紛爭問題呢」。

還有些網友直呼，「感覺你是Kelly a（指準人妻）」、「不要以為你文章沒有打a，大家就不知道你是Kelly a」、「我也覺得她就是新娘Kelly」、「莫非你就是a」、「是不是特地修改a習慣幫自己說話」。

▲▼網友看法不一。（圖／翻攝自Facebook／匿名2公社）

此外，無緣的小姑昨天發文說，「我想我哥這個婚應該是結不成了」，雖然知道很多人會覺得身為妹妹的她不該插手，但她真的覺得買房是大事，「這真的說不過去！」

底下雖有網友力挺，但也有些人認為，「雞婆、毒菇」、「可能你在很多網友眼中是個正義好妹妹，但在我看來，就算沒了這女友，以後你哥娶其他女人也不會好過」、「我覺得你問題也蠻大的，你應該也不會希望有這種小姑」、「你會榮登超級毒菇第一名」。雖然「流水席之亂」已告一個段落，但也有網友認為，這或許只是創作文，不必太認真。