停賣2年！好市多「最強1神物」王者回歸　千人嗨爆：立刻就去買

▲經典神物「吉拿棒」強勢回歸了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）



網搜小組／劉維榛報導

說到好市多哪個「停賣神物」最讓人懷念，許多人一致點名「吉拿棒」，如今它重出江湖了！今（6）日一名網友震驚曝好消息，就是吉拿棒再度開賣了，但價格調漲10元，全場網友仍願意吃爆，「哇，回歸了，吉拿棒真的好吃」、「吉拿棒回來了！下班立刻去買！」

一名網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》貼出一張熟食區看板照片，接著表示「找亮點，現在是1月6日早上9:00。」仔細一看畫面，原來是會員念念不忘的「吉拿棒」確定重出江湖販售了，1支價格為49元。

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回顧2年前吉拿棒停售時，好市多行銷企劃部副總經理王友玫曾解釋，熟食區一直有在做研發，「只要成熟了就會推出新品，因此沒有規畫一定時間會下架哪些品項，但希望可以常常替換帶給消費者新鮮感。」她也透露，其實吉拿棒在更早以前也曾停售過，後來有重新復出。如今2度停售又2度回歸，可讓一票會員嗨喊吃爆。

文章曝光後，底下千名網友紛紛感動哭喊，「吉拿終於回來了」、「真的假的，吉拿棒出現了啦」、「回來了！但漲價了」、「之前39元」、「哇，回歸了，吉拿棒真的好吃」、「在大順店也有看見」、「好幾年沒出現了」、「吉拿棒！（尖叫）」、「吉拿棒回來了～謝謝告知！下班立刻去買」、「希望它漲價，口味也別跑掉」。

這次吉拿棒強勢回歸，價格除了調漲10元，搶先嚐鮮的會員也熱心曝口感，「口感有比較軟一點，但肉桂味有比較重一些」。

由於好市多是10點才開門營業，另有網友納悶反問，「你露餡了，09:00還沒開店」、「你是員工嗎」。對此，也有網友熱心回應，「可能是員工分享文章」、「有些店會提早開門」、「很多店8點半就開了」。

▼網友暴動了。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

