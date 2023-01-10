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10年老會員都不知！好市多「1收納神物」被讚爆　網揭真實用途

▲▼好市多,賣場（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多。（圖／記者劉維榛攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名網友日前受老婆所託，幫拿好市多的「透明筆袋」，這讓身為10年老會員的他滿頭問號；沒想到，這款收納神物獲得極大回響，許多網友都誇讚它超實用，還有不少人笑曝真實用途，直呼「若不是有看過，我也會以為它是收納包。」

網友日前在「Costco好市多 商品經驗老實說」發文提到，當天老婆去做社區服務，打電話請他幫拿筆袋過去，一頭霧水的他接著詢問，筆袋的外觀為何，結果老婆只回了，「上班包裡那個好市多的透明筆袋就是了。」

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這番話讓他忍不住驚呆，直呼「會員10幾年的我，還真不知道好市多有透明筆袋咧？後來一翻果然有，而且真的是好市多的，啊妳都不怕被人家認出來嗎？」

▲10年老會員都不知！好市多「1款收納神物」被讚爆　網揭真實用途。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲放化妝品、文具、小雜物都超方便。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

看到熟悉的好物，大票常客笑回，「這袋子真的好用，我也有」、「我拿來裝口罩」、「這個透明袋真的很多用啊，可以當急救包、筆袋、小孩玩具」、「拿來當外出遊玩的盥洗包超方便！防水又好塞」、「很好裝耶！我其中一個拿來裝游泳時的沐浴保養品，還能防水」、「當盥洗包，裝牙刷、洗面乳超方便」、「好用+1」、「我有好多個，放抽屜收納小東西超好用」、「真的好用，我拿來收納圍巾」、「我拿來裝大小章跟印泥」。

▲10年老會員都不知！好市多「1款收納神物」被讚爆　網揭真實用途。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

▲它原本是裝內褲的。（圖／翻攝自臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

有趣的是，這其實是好市多販售內褲的外包裝，「若不是看過，我也會以為它是收納包，根本不會想到前身裝的是內褲」、「內褲袋，這個袋子無敵好用的」、「買筆袋有送6件內褲」、「內褲袋好用，可是它的標籤貼紙超難清除」。

還有不少網友秒被推坑，直呼「突然想去買個兩個回來用用」、「不說了，等一下先去買筆袋給孩子？哈哈哈」、「已存」、「哇賽！這個筆袋好厲害，裝那麼多東西」。

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