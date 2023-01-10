兼職外送貼補家用　送貨到友人家卻遭羞辱「很丟臉」

▲馬來西亞一名女子為了貼補家用，選擇開始兼職外送。（圖／翻攝自FB）

圖文／CTWANT

馬來西亞一名女子為了貼補家用，選擇開始兼職外送，沒想到在一次送貨到朋友家之後，卻遭到朋友羞辱「你有這麼窮喔？我很丟臉欸」，甚至揚言「在外面遇見我時快快轉頭走」。而女子也選擇將這段經歷發布在網路上，引起不少網友砲轟女子的友人。

根據《中國報》報導指出，馬來西亞一位署名為Joan Lew的女網友，日前在自己的臉書上發文，內容中附上一名勢利眼朋友的對話截圖，只見圖片中Joan Lew的友人出言羞辱「你很等錢用嗎？又賣牛奶又做電話卡，你真的很窮喔？有你這樣的朋友，真的有點尷尬」、「老公外面有人、不體諒你，你也可以忍。孩子不聽話，你也可以忍，真的不知道說你傻還是笨」。

Joan Lew的友人最後甚至說「我真的覺得有你這樣的朋友很丟臉，所以以後請你在外面遇見我時，要快快轉頭走，不要跟我打招呼。送貨員都做，真的下衰我們這班朋友」。

Joan Lew也在文章中表示「有時候做人不需要這樣，更何況是朋友一場，你過你的生活，我過我的，互不相乾，天下太平」，但對於朋友羞辱性的言論，Joan Lew也表示「不過也謝謝你發這個訊息給我，讓我知道你是這樣的人。平時跟你也沒兩句，現在往後我更加不會去打擾你。我知道你fb還沒刪除我，我也不會刪除你，就讓你慢慢關註我唄」。

不少網友在看到這篇貼文後，紛紛留言表示「人家沒有偷沒有搶，做幾分工是人家的家事。什麼樣的狗眼人」、「這種不是叫朋友吧,這種是她腦袋有問題，要看精神科」、「告訴你朋友，風水輪流轉。」、「自己能力能賺到的錢才叫幸福」、「你未來的日子會更好，加油，家家有本難念的經，加油」。（點此觀看原文）

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