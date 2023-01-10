中國疫情規模龐大　專家認了：可能出現新變種病毒





▲中國疫情迎來高峰。（圖／視覺中國）

記者張靖榕／綜合報導

中國放棄清零政策並鬆綁邊境管制，疫情暴增卻同時開放旅客出國，令各國擔心未監測到的新型變異株擴散全球。原先中方強調境內全是由國外輸入的Omicron變種病毒及分支，沒有Delta疫情；然而中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友8日坦承，本土病例數在一定規模下，確實存在產生新變異株的可能性，需要密切關注。

中國12月底鬆綁防疫，疫情以破全球紀錄的速度擴散，不到一個月後，河南省於9日宣布「新冠病毒感染率達89.0％」，全省已過疫情高峰。截至1月6日，全省新冠病毒感染率為89.0%，其中城市89.1%、農村88.9%，現階段流行毒株仍以Omicron BA.5.2變異株為主。

中國疾病預防控制中心病毒所所長許文波去年底稱，中國境內並無Delta疫情，主要存在Omicron變種病毒及亞型變異株BQ.1、XBB，也沒有出現病毒突變。不過隨著吳尊友8日接受《央視新聞》訪問時表示，只要本土傳播病例數達一定規模，確實有產生新型變異株的風險，需要密切關注。

由於中國疫情資訊不透明，與他國分享不足，世界衛生組織（WHO）及西方專家一再呼籲，中國務必全面分享境內疫情資訊與病毒情況，提高透明度，以利全球提早為可能產生的病毒突變做準備。

目前全球包括台灣、美國、日本等在內，已至少有21國針對來自中國的旅客實施邊境管制，除提供48小時內陰性篩檢證明外，部分國家也對中國航班進行廢水監測。